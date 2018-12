Männer-Verbandsliga

SG Levern/Rahden – SC Halle 1:3 (18:25; 23:25; 28:26; 18:25). Mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft bestritt die Spielgemeinschaft die Partie gegen den Tabellenführer. Trotzdem gelang es den Gastgebern immer wieder, die Lücken in der Haller Defensive zu finden. Der erste Satz ging dennoch an den Primus. Im zweiten Abschnitt entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch. »Den Satz haben wir aufgrund einer roten Karte in der entscheidenden Phase verloren, wir haben ansonsten auf Augenhöhe agiert«, sagte SG-Spielertrainer Eike Dyck. Trotz des 0:2-Rückstandes war der Wille noch nicht gebrochen. Im dritten Satz konnte die Mannschaft einen 20:23-Rückstand drehen und die Gäste in den vierten Satz zwingen. Halle erlaubte sich jedoch keine weitere Schwächephase und gewann. »Wir haben gegen einen starken Gegner zwei sehr gute Sätze gespielt, insgesamt hat es an der Konstanz gefehlt. Mit der Leistung kann man dennoch zufrieden sein«, sagte Dyck.

Männer-Landesliga

SG Levern/Rahden II – Telekom Post SV Bielefeld V 0:3 (18:25; 16:25; 14:25). Gegen den Favoriten Tabellenzweiten aus Bielefeld blieb die SG-Reserve ohne Siegchance. Mit der Niederlage war im Vorfeld zu rechen, ein Satzgewinn oder auch mehr hätte es aber schon gerne sein dürfen. Levern-Rahden II schließt das Jahr somit mit nur einem Sieg auf dem letzten Tabellenplatz ab. Den ersten Satz konnte die SG-Reserve noch einigermaßen offen gestalten und länger mithalten. Mit zunehmender Spieldauer hatte man dem Favoriten aber immer weniger entgegenzusetzen.

Frauen-Landesliga

SG Holzhausen/Rahden – OTSV Pr. Oldendorf 0:3 (24:26; 18:25; 15:25). Im Kreispokal hatte sich noch das SG-Team durchgesetzt, nun gelang dem OTSV eine eindrucksvolle Revanche. Den ersten Satz dominierte zunächst Holzhausen/Rahden, aber Oldendorf zeigte sich in der entscheidenden Phase zielstrebiger und sicherte sich die erste Führung in der Verlängerung. Die Akteurinnen der SG agierten auch im zweiten Abschnitt auf Augenhöhe, erneut waren es aber die OTSV-Damen, die sich absetzten. »Das war ein spannender Satz, irgendwann hat bei uns dann alles geklappt und so konnten wir für die Vorentscheidung sorgen«, blickt OTSV-Trainer Matthias Kolbe auf die wichtige Phase der Partie zurück. Auf Seiten der SG war nun zu spüren, dass der Glaube an den Sieg langsam trotz einer guten Leistung verloren ging. Die Oldendorferinnen nutzten das aus. Sie hatten im dritten Durchgang die komplette Kontrolle über das Spielgeschehen und konnten sich somit über den Derbysieg freuen. »Das war wirklich eine überzeugende Leistung von uns. In allen Bereichen des Spiels haben wir eine gute Leistung abgerufen«, lobte Kolbe nach dem siebten Saisonsieg. Durch diesen bleibt Oldendorf Tabellenzweiter mit zwei Punkten Rückstand auf den Ligaprimus SG Sande/VoR II.

Frauen-Bezirksliga

OTSV Pr. Oldendorf II – SV 1860 Minden III 0:3 (11:25; 20:25; 20:25). Die OTSV-Reserve hatte sich deutlich mehr vorgenommen. Der schlechte Tag zeichnete sich aber schon von Beginn an ab. Sowohl im Angriff als auch in der Abwehr lief zunächst gar nichts zusammen. Minden setzte sich sofort auf 9:0 ab. Erst danach wurde das Spiel etwas offener, der Satz war aber verloren. Das OTSV-Team konnte sich in den Sätzen zwei und drei zwar steigern, ganz dicht an einem Erfolgserlebnis war man aber nicht. Es fehlte einfach der nötige Druck.

ATSV Espelkamp – BTW Bünde 0:3 (24:26; 23:25; 21:25). Die Niederlage fiel bitter aus, weil der ATSV gegen den klaren Tabellenführer Bünde eine starke Leistung zeigte. Gerade im ersten Satz konnte immer wieder gleich gezogen werden, erst in der Verlängerung holte sich der Favorit diesen Durchgang. Ein ganz ähnlicher Verlauf entwickelte sich in Satz zwei. Auch hier hatte Bünde am Ende die besseren Nerven und setzte sich ganz knapp durch. Von da an ließ die Konzentration beim ATSV ein wenig nach und es wurde ein wenig deutlicher. Espelkamp bleibt als starker Aufsteiger dennoch guter Fünfter.

TuS Brake - SSV Pr. Ströhen 3:0 (25:15; 25:9; 25:11). Das Verfolgerduell ging aus Ströher Sicht viel zu glatt verloren. Von der Normalform war der SSV an diesem Tag zu weit entfernt, um für einen Punkt oder Sieg infrage zu kommen. Trainer Waldemar Kröker bemängelte vor allem das Abwehrverhalten seiner Mannschaft. Darauf aufbauend konnte bei Weitem nicht genügend Druck aufgebaut werden, um Brake in Gefahr zu bringen.