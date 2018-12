Von Marc Schmedtlevin

Preußisch Oldendorf (WB). Es war nass, es war kalt. Doch die Bedingungen hielten die Starter beim Radcross auf dem Gelände des Motorparks am Wiehen in Preußisch Oldendorf nicht davon ab, höchstes Niveau zu zeigen. Auch zwei Lokalmatadoren mischten beim 10. Lauf des Weser-Ems-Cups vorne mit.

Der starke und anhaltende Regen sorgte an einigen Stellen der Strecke für rutschige Verhältnisse. Höchste Aufmerksamkeit war also von den Fahrerinnen und Fahrern verlangt. Beschwerden gab es aber nur von ganz wenigen Teilnehmern. »Das lag dann auch nicht am Schlamm, sondern an ein paar Steinen darunter«, sagte Heiko Voß vom Zweirad-Sport-Club Pr. Oldendorf, der mit seinem Team auch viele lobende Worte entgegen nehmen durfte – zum Beispiel von Michael Stenzel, dem Deutschen Meister der Klasse Masters 3. »Er sagte mir hinterher, dass es ein toller Lauf gewesen sei. Endlich einmal ein Cross-Rennen«, berichtete Voß.

Ursprünglich war der Rundkurs auf einer Länge von 2,2 Kilometern geplant. Aufgrund der Witterung den Bedingungen auf der Strecke wurde diese auf etwa 1,8 Kilometer verkürzt. Gefordert wurden die Starter so oder so. »Ich denke, dass unser Kurs der bisher anspruchsvollste des Weser-Ems-Cups dieser Saison ist«, sagte Voß. Im Januar folgt nur noch der Endlauf in Engter.

Viele namhafte Starter

Zu sehen bekamen die Zuschauer mehrere Fahrer, die bei Welt- und Europameisterschaften an den Start gehen. Einen starken Auftritt legte allen voran DM-Titelträger Michael Stenzel bei den Masters 3 hin. In der Zeit von 36:15 Minuten verwies er Lars van der Sloot auf den zweiten Platz. Der heimische Fahrer Sven Harter aus Lübbecke landete im gut besetzten Feld auf Rang sechs. »Sven tritt gegen Fahrer wie Stenzel oder van der Sloot an, die Profis sind. Die machen den ganzen tag nichts anderes«, ordnete Voß die Platzierung Harters ein.

Ein Sieg ging auch an die Familie Harter Sohn Luca nutzte seinen Heimvorteil und gewann die Klasse der Junioren U19 in 43:10 Minuten. Der 16-jährige Preußisch Oldendorfer setzte sich gegen starke Konkurrenz durch. Zweiter wurde Aleks Krastz aus Lettland, der mit seinem Vater durch Europa tourt und an Renen in Deutschland, Belgien, Niederlande und Tschechien teilnimmt. Platz drei ging an Max Philipp Bökenkröger, der wie Harter für ein professionelles Team fährt.

Harter fährt lange mit Elite mit

Die U19-Fahrer waren im selben Rennen wie die Elite-Fahrer unterwegs. Luca Harter konnte in den ersten beiden Runden noch den Kontakt zu den Spitzenleuten halten, musste erst dann langsam abreißen lassen. »Dennoch hat das Rennen gezeigt, dass Luca auch mit den Älteren mithalten kann«, lobte Voß.

Mit Justin Kamp aus Isenstedt war ein weiterer Fahrer aus dem Altkreis Lübbecke am Start. Das junge Talent absolvierte in der lizenzfreien Klasse erst sein zweites Rennen überhaupt und sammelte somit wertvolle Wettkampferfahrung.

Nach der erfolgreichen Organisation und Ausrichtung des Weser-Ems-Cups, an der auch Wolfgang Siebe, Helmut Philipp und Uwe Manteuffel von der RRG Osnabrück tatkräftig mitwirkten, sind auf der Anlage in Pr. Oldendorf für die Zukunft weitere Rennen denkbar. Angestrebt werde zum Beispiel ein Lauf des NRW-Cups oder auch des Deutschland-Cups. »Dafür müssen dann aber noch weitere Anforderungen erfüllt werden«, blickt Heiko Voß voraus.

Ergebnisse

Junioren U19: 1. Luca Harter (RSV Unna) 43:10 Minuten, 2. Aleks Krastz (Lettland), 3. Max Philipp Bökenkröger (RC Endspurt Herford)

Masters 3: 1. Michael Stenzel (KJC Ravensberg) 36:15 Minuten, 2. Lars van der Sloot (RSG Lohne-Vechta), 3. Thomas Gruner (RC Endspurt Herford), 6. Sven Harter (RSV Unna)

Schüler U15: 1. Tom van der Valk 20:52 Minuten, 2. Lukas van der Valk (beide RSV Gütersloh), 3. Linus Jonas (RC Endspurt Herford)

Jugend U17: 1. Ben Hagedorn 30:25 Minuten, 2. Timo Gruszczynski (beide RC Endspurt Herford), 3. Elias Balthasar Lanfermann (SV Viktoria Lauenau)

Männer Elite: 1. Yannick Gruner (Harvestehuder RSV) 01:00:54 Stunden, 2. Marco Oberteicher (RSV Gütersloh), 3. Steffen Mihsler (RSG Emsdetten)

Frauen Elite: 1. Johanna Müller (RC Endspurt Herford) 50:13 Minuten, 2. Maren Sostmann (ESV Lingen)

Masters 2: 1. Mirco Friese (RC Sprintax Bielefeld) 44:36 Minuten, 2. Sven Lorenzen (RV Concordia Hannover), 3. Axel Staack (Bike Team Baumberge)

Masters 4: 1. Reinhard Werner (RSG Lohne-Vechta) 37:57 Minuten, 2. Detlef Irmer (RSG Lohne-Vechta), 3. Jürgen Klingner (ZG Kassel)