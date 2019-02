Landesliga

SG Holzhausen/Rahden – SG Sande/VoR II 1:3 (17:25; 22:25; 25:18; 23:25) . Die Gäste dominierten zunächst das Spielgeschehen. Vor allem der Block des Tabellenführers agierte sehr erfolgreich, so dass Holzhausen/Rahden zunächst nicht in die Partie fand und den Satzrückstand hinnehmen musste. „Im zweiten Satz haben wir dann besser gespielt, waren aber in der Offensive noch nicht durchsetzungsfähig genug“, blickt SG-Akteurin Ann-Kathrin Schierbaum auf den verlorenen zweiten Durchgang. Ihr Team bewies aber trotz des 0:2-Rückstandes eine tolle Moral, fand nun häufiger Lücken in der sonst gut organisierten Sander Abwehr und verkürzte auf 1:2. Holzhausen/Rahden setzte die starke Phase im vierten Satz fort und lag bereits mit 9:1 vorn. Im Stile einer Spitzenmannschaft reagierte Sande aber auf den Rückstand und drehte den Spieß zum Satz- und Matchgewinn noch um.

OTSV Pr. Oldendorf – Telekom Post SV Bielefeld II 3:0 (25:20; 25:13; 25:14) . Der OTSV unterschätzte den Tabellenachten nicht und war von Beginn an fokussiert. So entwickelte sich ein ansehnliches Spiel, in dem Oldendorf vor allem im Angriff sehr variabel agierte. Nach dem ersten Satzgewinn spielten die Gastgeberinnen noch befreiter auf, was der Kolbe-Sechs gut tat. „Wir hatten zunächst ein paar Probleme. Dann haben wir aber unsere Überlegenheit gut ausgespielt. Ich bin sehr zufrieden mit der Einstellung und dem Spiel der Mannschaft“, freute sich OTSV-Trainer Matthias Kolbe. Der beobachtete, dass die Gäste aus Bielefeld auch im dritten Durchgang nicht für einen Satzgewinn in Frage kamen. Oldendorf löste die Pflichtaufgabe souverän und bleibt mit einem Punkt Rückstand Sande auf den Fersen.

Bezirksliga

BTW Bünde – OTSV Pr. Oldendorf II 2:3 (22:25 20:25 25:18 25:23 13:15) . Der Tabellenfünfte aus Oldendorf war beim Spitzenreiter zu Gast. In einer starken Anfangsphase gelang den Gästen enorm viel, sie sicherten sich somit die ersten beiden Sätze der Partie. Bünde steigerte sich in der Folgezeit aber und so fiel die Entscheidung nach einem knappen vierten Satz zugunsten der Gastgeber erst im Tie-Break. In diesem belohnten sich die Oldendorfer Spielerinnen für ihre starke Leistung. Sie sicherten sich den entscheidenden Satz und sorgten somit für eine große Überraschung.

TuS Quelle – SSV Pr. Ströhen 1:3 (22:25 23:25 26:24 18:25). Der SSV löste die Aufgabe beim Tabellenvorletzten problemlos. Die ersten zwei Sätze gewann Ströhen knapp. Die Gastgeberinnen wehrten sich jedoch gegen die Niederlage und verkürzten auf 1:2. Ströhen drückte jedoch im vierten Satz aufs Tempo und machte den Auswärtssieg perfekt.

ATSV Espelkamp – TuS Brake 1:3 (18:25 25:15 15:25 24:26) . Espelkamp lief schnell einem Satzrückstand hinterher, schaffte aber den Ausgleich. An die gezeigte Leistung konnte der ATSV in der Folge aber nicht anknüpfen, so dass der Tabellendritte das Spielgeschehen dominierte und erneut in Führung ging. Im knappen vierten Satz besiegelte Brake dann die fünfte Saisonniederlage des ATSV.