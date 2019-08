Preußisch Oldendorf/Hüllhorst (WB/mas). Das große Los hat der SuS Holzhausen gezogen. In der zweiten Runde des Fußball-Kreispokals empfängt der A-Ligist den Titelverteidiger TuS Tengern aus der Westfalenliga. Anstoß am Bahndamm ist am Dienstag um 19.30 Uhr.