Von Ingo Notz

Die internationale Elite des Radcross-Sports trifft sich am ersten Februar-Wochenende im schweizerischen Dübendorf, um dort auf der komplett neuen Rennstrecke am Flughafen die weltbesten Radcrosser in allen Klassen zu suchen. Luca Harter ist als einziger Vertreter aus dem Mühlenkreis am Start. Bei der WM des Weltverbandes UCI dürfte es für den 17-Jährigen zwar schwer werden, weit nach vorne zu fahren, doch alleine die erstmalige Teilnahme wird für ihn schon zum Karriere-Höhepunkt.

Schlechte Startposition bei der WM

Sein Problem: Die Startaufstellung erfolgt nach der Weltrangliste der Junioren – und die wird vor allem aus den Top-Zehn-Resultaten bei internationalen Rennen und nationalen Meisterschaften erstellt. Im cross-verrückten Europa, das neun der ersten Zehn der Weltrangliste stellt. Hier kann Luca Harter angesichts der überproportional starken Konkurrenz erst zwei UCI-Resultate in den ersten Zehn vorweisen. Zum Vergleich: Der panamerikanische Meister Andrew Strohmeyer aus den USA steht derzeit auf Platz vier der Weltrangliste – und kam zuletzt hinter Luca Harter ins Ziel.

" „Das Ziel wird sein, bei der WM um Platz 30 mitzufahren. In einer normalen Form ist das keine unrealistische Sache.“ Sven Harter (Vater und Trainer) "

Eine realistische Einschätzung der Chancen des Preußisch Oldendorfers bei der WM fällt umständehalber daher auch nicht leicht: „Das Ziel wird sein, bei der WM um Platz 30 mitzufahren. In einer normalen Form ist das keine unrealistische Sache“, meint Vater und Heimtrainer Sven Harter, selbst einst 33. der Junioren-WM 1981: „Die WM-Nominierung hat natürlich noch einmal eine Euphorie ausgelöst, das ist auch eine verdiente Belohnung nach einer langen und harten Cross-Saison seit September, in der Luca konstant gut gefahren ist, wenn auch hin und wieder Pech dabei war.“ Mit einem zweiten Platz in der Bundesliga hatte sich Luca Harter national schon in eine gute Ausgangslage für die WM-Nominierung gefahren, international folgten einige Achtungserfolge, die ihn in den engeren Kreis der Nationalmannschaft gebracht haben.

Luca Harter belegt Platz 41 beim Weltcup in Frankreich

Das Pech mit dem unverschuldeten Rennunfall bei den Deutschen Meisterschaften, bei denen ihm die anvisierte Bronzemedaille dadurch aus den Händen glitt, ist abgehakt, jetzt steht nach einer zuletzt etwas schwereren Phase der Formaufbau Richtung WM im Mittelpunkt. Auf dem Weg dahin startete Harter am Wochenende beim Weltcup-Rennen in Nommay (Frankreich), dort landete er nach einer durchschnittlichen Leistung auf dem 41. Platz. Am kommenden Wochenende bereitet sich der Nationalmannschaftsfahrer bei einem weiteren Weltcup-Rennen auf den abschließenden Höhepunkt der Radcross-Saison vor: seiner WM-Premiere in der Schweiz.