Ex-Weltmeisterin triumphiert

„Das Rennen am Sonntag war super, die 14-tägigen Vorbereitungen haben sich gelohnt“, freute sich Cheforganisator Heiko Voß als Vorsitzender des ZSC Preußisch Oldendorf, dass das Rennen im Motorpark erneut so gut angenommen worden ist. Und das in Zeiten, die größere Sportveranstaltungen alles andere als selbstverständlich werden lassen: „Wir haben uns ziemlich angestrengt, um bei der aktuellen Corona-Situation ein Radsport-Event auf die Beine zu stellen, konnten aber mit gleich zwei Hygiene-Konzepten einen reibungslosen Rennverlauf gewährleisten“, hatte Heiko Voß mit seinem Team im Vorfeld diesmal auch abseits der eigentlichen Strecke viel Arbeit investiert.

Die Wettkampfstrecke selbst war 2000 Meter lang – und im Vergleich zum eigentlichen Plan kurzfristig wegen der Regenfälle etwas entschärft worden: „Sven Harter und ich sind sie am Freitagnachmittag noch abgefahren. Samstag folgte dann mit Helfern aus der Rad-Renngemeinschaft (RRG) Osnabrück der letzte Schliff, wobei häufige Regenschauer dazu führten, dass arg verschlammte Passagen herausgenommen werden mussten – wie etwa die fahrerisch schwierigen ‚Kamel-Höcker‘“, standen für Heiko Voß und sein Team die Sicherheit der Fahrer an erster Stelle der Prioritätenliste.

Auch die Corona-Regeln sorgten zwar für ungewohnte Bilder im Vergleich zu früheren Jahren, aber daran waren die meisten Fahrer bereits gewöhnt: „Der Veranstaltungstag selber verlief mit verantwortungsbewussten Sportlern, die den Mund/Nasenschutz permanent trugen, außer natürlich beim Rennen selbst, und Zuschauern, die ebenso handelten. Die Startaufstellung erfolgte mit genügend Abstand und im Rennverlauf dehnt sich das Fahrerfeld ohnehin schnell“, hatte Organisator Voß beobachtet – der bei den Senioren wegen der Nachwirkungen seiner letzten Bandscheiben-Operation teilweise zu Fuß die Strecke bewältigen musste.

Am Start war auch Bundesliga-Straßenfahrer Julius Dräger, der im Cross zusätzliche Rennhärte sammeln will und in seiner U19-Klasse diesmal den dritten Platz belegte. Das allerdings unter bemerkenswerten Umständen: Erst am Morgen des Renntages hatte der Rennrad-Spezialist sein erstes Cross-Rad bekommen, dieses eingestellt und sich dann mit dem noch völlig ungewohnten Rad auf dem Weg zur Rennstrecke gemacht... Bahn-Ass Emily Koch aus Fiestel schlug sich in ihrer Premierensaison im Gelände ebenfalls tapfer. Spaßige Kritik gab es vom 13-jährigen Isenstedter Justin Kamp: „Von mir aus hätte es mehr Pfützen geben sollen!” Der Hedemer Ole Dreyer (13 Jahre) fuhr sein erstes Rennen. Auf dem Treppchen der Hobby-Kids (Tristan Topp) und der Schüler-U11 (Phelan Topp) landeten zwei Brüder des RSC Radz Fatz aus Espelkamp. Neben Julius Dräger waren das an diesem Wochenende die einzigen Podiumsplätze heimischer Fahrer im Motorpark.

Planungen für das nächste Rennen laufen bereits

Mit der Veranstaltung zeigten sich ­Helmut Phillip von der RRG sowie Holger Lindemann und ­Heiko Voß vom ZSC zufrieden: „In Lohne und Vechta fielen und fallen wegen der Pandemie Bundesliga-Läufe aus. Wir spielen daher mit dem Gedanken, innerhalb der Cross-Saison ein Mountainbike-Rennen zu platzieren.” Hierzu soll auf dem Trainingsgelände des ZSC im Motorpark am Wiehen in kurzer Zeit ein attraktiver Kurs aufgebaut werden. Eventuell findet im Dezember auch noch ein weiteres Cross-Rennen im Park statt.