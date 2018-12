Die Pause über Weihnachten und den Jahreswechsel darf für die Weher nun gerne kommen. Nach einer schwächeren Phase mit mehreren Niederlagen haben sie sich rechtzeitig wieder gefangen und nun zwei Mal auswärts überzeugt. »Wir haben uns aus unserem Abwärtstrend gut herausgezogen«, lobte Trainer Dennis Pape.

In Oberlübbe legte seine Mannschaft einen reifen Auftritt hin. »Wir haben wieder mehr Ruhe im Spiel. Und wir sind vor allem lockerer geblieben als Oberlübbe«, sagte Pape zu einer Partie, in der es lange heiß her ging. Immer wieder war das Spiel unterbrochen, immer wieder gab es Zeitstrafen auf beiden Seiten. Zufriedenheit kam aufgrund der Entscheidungen der Schiedsrichter allerdings in beiden Lagern nicht auf. Auch dadurch kam die Hektik ins Spiel.

Abwehr funktioniert gut

Rein sportlich legten die Weher mit einer starken und robust zupackenden Abwehr den Grundstein des Erfolgs. Die 6:0-Formation ließ nur selten freie Würfe des Überraschungsteams aus Oberlübbe zu. Dahinter zeigte zudem Torhüter Markus Hartlage, der auch als Torschütze glänzte, einige starke Paraden. So konnte das gefürchtete Eintracht-Spiel um Pascal Bekemeier häufig unter Kontrolle gebracht und einige Bälle gewonnen werden.

Darauf aufbauend suchten die Gäste immer wieder das Tempospiel. Über die zweite Welle wurden mehrere Treffer erzielt. Bestes Beispiel: Armin Hensel reagierte bei einem Einwurf am schnellsten, passte über das halbe Spielfeld zu Christian Sprado, der zum 6:3 vollendete (12.). Bei dieser Differenz pendelte sich das Ergebnis bis zur Pause erst einmal ein.

4:0-Lauf nach Auszeit

Mit Beginn der zweiten Hälfte tat sich Wehe vor allem im Positionsangriff schwer, wirkte manchmal zu behäbig. Oberlübbe nutzte diese Probleme, um erst auf zwei Tore, dann auf ein Tor heranzukommen – 19:20 (52.). TuS-Trainer Pape reagierte, nahm eine Auszeit und stellte sein Team noch einmal passend für die Schlussminuten ein. Ein folgender 4:0-Lauf zum 24:19 (56.) sorgte für die Vorentscheidung.

Bis dahin hatten mit Luke Thamm und Marc Busche schon zwei Oberlübbe nach der jeweils dritten Zeitstrafe die rote Karte gesehen. Dieses Schicksal teilte eine Minute vor dem Ende auch noch Wehes Jan Thielemann. »Ich glaube, er weiß immer noch nicht, wofür er die alle bekommen hat«, sagte Pape, der darüber aufgrund des am Ende sogar deutlichen Auswärtssieges seiner Mannschafthinwegsehen konnte. Der Schlusspunkt passte dann auch noch ins Bild. Nach dem Abpfiff kassierte auch noch Eintracht-Keeper Fynn Telgheder wegen Meckerns die rote Karte.

TuS SW Wehe: Hartlage (1), M. Sprado – Hodde, Knost (8/1), Lohmeier (4), C. Sprado (4), Thielemann, Klostermann (4), Hensel (2/1), Clemens (1), Bruhn (3), Ellers (1), Ihlenfeld (1), Schwacke