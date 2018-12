»Er hat uns nach dem Abstieg aus der Bezirksliga in der Kreisliga A sehr gut etabliert«, lobt Varls Fußballobmann Mario Lange die Leistung seines Trainers. Sein Nachfolger ist in Varl als Trainer bekannt. Eine richtige Rückkehr steht Florian Haase allerdings nicht bevor. Denn Haase war nie weg. Zwar hat er Varl 2015 als Trainer verlassen, doch dem Verein und vor allem der Fußballjugend blieb er erhalten. »Ich bin immer noch im Jugendvorstand aktiv«, sagt Haase. Bevor er zur Saison 2015/16 zum A-Ligisten VfL Frotheim wechselte, war er zwei Jahre Trainer der zweiten Varler Mannschaft. Zudem trainierte er Jugendmannschaften des Vereins. Vor zwei Wochen kam die Anfrage aus Varl und Haase sagte zu.

Haase und Meyhoff getrennt

Beim Ligakonkurrenten aus Frotheim befindet sich Haase in seiner vierten Saison. Bereits im September hatten er und sein Co-Trainer Christoph Meyhoff ihren Abschied in Frotheim angekündigt. Meyhoff wird Haase nicht nach Varl begleiten. »Unsere Wege trennen sich.« Ob er einen neuen Trainerkollegen zur Seite bekommt, steht noch nicht fest. Wahrscheinlich ist, dass sich der Verein auf der Jahreshauptversammlung am 29. Dezember zur neuen Ausrichtung der ersten Mannschaft äußerst.

Haase jedenfalls will erstmal sein neues Traineramt möglichst ausblenden. »Das ist alles Zukunftsmusik, ich konzentriere mich bis Mai nur auf den Klassenerhalt mit Frotheim.« Derzeit hat sein Team einen Punkt Vorsprung vor dem SV Börninghausen auf Abstiegsrang 15. Zur neuen Saison übernimmt Thorsten Bunde die Nachfolge in Frotheim.