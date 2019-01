Die Pfeile fliegen am Samstag in Varl. Ziel der Spieler wird in der Regel die Triple 20, die höchstmögliche Punktzahl, sein. Foto: dpa

Von Marc Schmedtlevin

Schon seit dem vergangenen Wochenende richtet das Organisationsteam –bestehend aus Florian Haase, Sebastian Numrich, Pascal Meier und Tobias Drunagel – zusammen mit einigen fleißigen Helfern den Saal her. Die Bühne wurde zusammengebaut, Bänke und Tische wurden aufgestellt, zahlreiche Plakate wurden dekorativ angebracht. »Wir sind bereit, aber gleichzeitig steigt auch die Aufregung bei uns«, sagt Florian Haase, dessen Handy genau wie das seiner Kollegen in den vergangenen Tagen nicht still gestanden hat. Immer wieder seien noch weitere Kartenanfragen beim Orgateam eingegangen. »Wir können da aber nichts mehr machen, der Saal ist ausverkauft«, macht Haase deutlich. Bedeutet: 300 Zuschauer werden die acht teilnehmenden Vereinsmannschaften am Samstag unterstützen.

Stimmung als Faktor

Die Stimmung dürfte in Varl ein ganz entscheidender Faktor werden. Davon sollte diese Darts-Veranstaltung – genauso wie beispielsweise die WM in London – nämlich leben. Die Turniermacher sind bei diesem Thema aber zuversichtlich. »Man kann das nicht planen, aber es wird bestimmt stimmungsvoll. Ich habe schon gehört, dass mehrere Vereine Kostüme auf den Weg gebracht haben. Unser Ziel ist der Ally Pally im kleinen Format«, sagt Sebastian Numrich.

Die Atmosphäre im Saal dürfte sich sicherlich auch auf die Leistungen auf der Bühne auswirken. Wirklich proben konnten die Spieler ihren Auftritt vor mehreren hundert Leuten wohl kaum. »Deswegen habe ich aber auch größten Respekt vor allen, die bei uns die Bühne hochsteigen«, sagt Haase. Es werde gewiss große Unterschiede zu den Trainingseinheiten geben. Das sei auch der O-Ton der Teilnehmer bei der Darts-Promi-WM am vergangenen Wochenende gewesen. »Einige Spieler bei uns werden sicherlich nervös sein. Sie dachten am Anfang vielleicht, dass es nur darum geht, ein paar Pfeile auf die Scheibe zu werfen und nicht, dass wir das so groß aufziehen«, vermutet Numrich.

Spaß steht im Vordergrund

Favoriten wollen die Gastgeber deswegen auch nicht benennen. Gute Leistungen seien zwar beispielsweise von den Ligaspielern aus Oberbauerschaft oder Holzhausen zu erwarten, doch das Umfeld könne starken Einfluss auf den sportlichen Ausgang nehmen. »Das Wichtigste ist sowieso, dass alle Spaß haben«, betont Haase, der mit seinen Kollegen den Start des ersten Spiels für 17.30 Uhr angesetzt hat. Damit alle Spieler und Fans pünktlich im Saal eintreffen, werden sie mit Bussen abgeholt und nach Varl transportiert.

Gespielt wird im Doppel-K.o.-Modus. Einfach gesagt: Wer zwei Mal verliert, ist raus. Zwei gewonnene Legs werden benötigt, um ein Spiel zu gewinnen. Beendet werden soll ein Leg über ein Doppelfeld. Damit der Zeitrahmen allerdings nicht aus dem Ruder läuft, haben sich die Organisatoren eine Hintertür eingebaut. »Nach 25 Minuten Spielzeit können die Spieler auch auf einem einfachen Feld auschecken. Wir sind allerdings optimistisch, dass wir diese Besonderheit selten anwenden müssen«, sagt Pascal Meier. Die letzten Partien könnten dennoch erst gegen Mitternacht ausgetragen werden. Es wird also ein langer Darts-Abend in Varl.