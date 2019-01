So sehen die Sieger aus: Sven Oevermann und Dominik Bokel haben den Darts-Titel zu Blau-Weiß Oberbauerschaft geholt. Foto: Willi Pries

Von Marc Schmedtlevin

United Darts Championship in Rahden Fotostrecke

Foto: Marc Schmedtlevin/Willi Pries

Die Darts-Fans verbinden die Sportart vor allem mit der einzigartigen Atmosphäre bei der Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace. Die Frage im Vorfeld: Können die Varler mit ihrem Event an dieses Spektakel anknüpfen? Die klare Antwort: Ja, sie können! Die Zuschauer verwandelten den Saal bei Wiehe in einen kleinen »Ally Pally. Bei den bekannten Hymnen wie »Chase the sun« wurde kräftig mitgegrölt, die eigenen Spieler wurden mit teilweise umgeschriebenen Textzeilen zu Songs wie dem »Taylor-Wonderland« unterstützt und die Tische und Bänke wurden zu Tribünen umfunktioniert. Es hielt keinen auf den Sitzen. Der Altkreis schien geradezu auf diesen Abend gewartet zu haben. Dass es dabei mit jeder späteren Stunde feucht-fröhlicher zuging, gehört beim Darts dazu.

Komplimente für die Organisatoren

Das Varler Organisationsteam mit Florian Haase, Sebastian Numrich, Pascal Meier und Tobias Drunagel hatte mit dem Aufbau von Bühne, Leinwand und dem Aufhängen zahlreicher Plakate seinen Teil zum gelungenen Ablauf und auch der hervorragenden Stimmung beigetragen. Dafür gab es auch aus allen Ecken des Saals Komplimente. »Ich habe schon viel mitgemacht, aber das ist das bisher beste Event. Es macht einfach nur riesigen Spaß«, sagte Andre von der Ahe, der für den BSC Blasheim an den Start ging. Ähnlich sah es Sven Oevermann von Blau-Weiß Oberbauerschaft: »An diese Veranstaltung kommt kein Sportfest ran. Als Spieler fühlt man sich da oben auf der Bühne wie ein Profi – auch wenn wir natürlich nicht so werfen.«

Das BWO-Gespann mit Oevermann und Dominik Bokel hinterließ an der Scheibe jedenfalls über den gesamten Abend gesehen den besten Eindruck. Ohne Niederlage spielten sie sich bis in das Endspiel vor und sicherten sich darin mit 2:1 gegen Steven Windhorst und Steffen Sander von Union Varl, die den Umweg über die Loserrunde gehen mussten, den Titel. Bokel checkte zum Abschluss ganz starke 102 Punkte aus – auch bei den Profis ein »High Finish«. Gegen Mitternacht durfte der große Pokal im Konfettiregen in die Höhe gestemmt werden.

Oevermann wirft 140

Die Oberbauerschafter waren im Vorfeld als einer der Favoriten gehandelt worden, schließlich brachten sie Erfahrung von E-Darts-Ligaspielen mit. »Wir haben uns aber überhaupt keinen Druck gemacht, der kam nur von den anderen«, stellte Oevermann fest. Er habe mit seinem Kollegen keine Sondereinheiten eingeschoben, es sei nur verstärkt auf die Doppelfelder trainiert worden. Das sollte sich bezahlt machen, denn über diese musste ein Leg beendet werden. Aber auch in Sachen Scoring lag BWO vorne. Oevermann war es auch, der in der 2. Runde für die erste 140 des Tages sorgte.

Darüber informiert wurden die Fans von »Caller« Carsten Dehne, der sich seinen Job doch noch etwas einfacher vorgestellt hatte: »Die Jungs werfen ihre Pfeile schnell hintereinander. Die Punkte zu zählen und die Punktzahl dann noch auf Englisch zu übersetzen, ist schon eine Aufgabe. Spaß macht’s aber auf jeden Fall.«

Und da das alle Beteiligten so sahen, steht einer zweiten Auflage der United Darts Championship im Jahr 2020 nichts im Weg. »Uns freut es sehr, dass das Turnier so gut ankommt. Na klar machen wir weiter«, sagte Florian Haase, einer der Macher der Party des Jahres.