Rahden (are). Die Unterschiede könnten größer kaum sein: Auf der einen Seite der verlustpunktfreie Tabellenführer, auf der anderen der Vorletzte. Daher sind die Baskets 96 Rahden in der 2. Rollstuhlbasketball-Bundesliga Nord am Samstag klarer Favorit, wenn es gegen Hannover United II (Samstag, 18 Uhr) geht.