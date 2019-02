Auf Justin Penner (links) will die Weher Abwehr (hier Jan Thielemann und Jonas Bruhn) besonders achten. Foto: Schmedtlevin

Eine Begegnung Altkreis-intern gibt es nur zwei Mal pro Saison. Logisch also, dass es sich um einen ganz besonderen Spieltag handelt. Das verdeutlicht auch die Kampfansage von Gehlenbecks Coach Sebastian Griese: »Unsere Jungs sind richtig heiß auf Wehe.«

Dies dürfte wohl auch daran liegen, dass das Team aus dem Rahdener Stadtgebiet keinesfalls zu den Gehlenbecker Lieblingsgegnern zählt. »Wir haben dieses Duell wirklich selten gewonnen«, stellt Griese fest. In der Vorsaison bekam der gastgebende TuS eine richtige Klatsche, auch im Hinspiel dieser Spielzeit setzten sich die Weher glatt mit 27:22 durch. Allerdings hatte es danach lange nicht ausgesehen. Gehlenbeck führte zwischenzeitlich schon mit vier Toren, verlor nach einer roten karte (dritte Zeitstrafe) gegen Dimitrij Penner in der 33. Minute aber den Faden. »Wir haben da also durchaus etwas gutzumachen«, sagt Griese und warnt: »Wir sollten motiviert, aber auch keinesfalls übermotiviert sein. Dann haben wir unsere Chance.«

Weher Formkurve zeigt nach unten

Geht es rein nach der Tabelle, sind die Weher leicht favorisiert. Sie haben als Siebter derzeit aber nur zwei Pluspunkte mehr auf dem Konto als der Neunte Gehlenbeck – bei einem Spiel weniger. Die Formkurve bei den Schwarz-Weißen zeigt aktuell aber nach unten. Auf die Niederlage beim Primus Bad Salzuflen folgte eine Heimpleite gegen Jöllenbeck II, bei der die Weher vor allem offensiv viele Schwächen offenbarten. »Uns fehlte zuletzt das Konzept, es waren viele wilde Abschlüsse vorne dabei«, stellt Trainer Dennis Pape fest und verlangt mit Blick auf das Derby eine deutliche Steigerung: »Wir müssen jetzt wieder zu unserem Spiel finden – soweit das ohne Harz in der Halle für uns möglich sein wird. Und wir müssen über den Kampf kommen.«

Ein besonderes Auge werde der Gast auf den Gehlenbecker Rückraum richten. In dem avancierte zuletzt Justin Penner reihenweise als bester Torschütze zum Matchwinner. »Auf ihn gilt es zu achten. Wir sollten ihn frühzeitig angehen«, nennt Wehes Coach Pape einen wichtigen Baustein seiner Vorgaben. Im Hinspiel war das schon ganz gut gelungen und dennoch erzielte der jüngere der Penner-Brüder noch acht Tore.