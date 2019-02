Nach nur zehn Minuten war die Partie eigentlich schon entschieden. Die Gastgeber spielten von der ersten Sekunde an konzentriert und hatten nach dem ersten Viertel eine komfortable 25:8-Führung herausgeworfen. Im zweiten Abschnitt ging es so einseitig weiter. Die Folge: Zur Halbzeit leuchtete ein 45:16 auf der Anzeigetafel. »Ein von der Beginn an starker Auftritt der Mannschaft. Daran gab es fast nichts auszusetzen«, lobte Rahdens Trainer Josef Jaglowski.

Im dritten Viertel ließen die heimischen Korbjäger minimal an Tempo nach, sodass dieser Abschnitt »nur« mit 18:8 an Rahden ging. Im Schlussabschnitt drehten sie dann aber noch einmal so richtig auf – allen voran Nermin Hujic. Binnen 150 Sekunden markierte er zehn Punkte in Serie und war mit seinen 33 Zählern am Ende auch Topscorer der Partie. Teamkollege Tarik Cajo war voll des Lobes: »Nermin war einfach nicht zu bremsen. Er hat gespielt wie eine Maschine.«

Am Ende stand der souveräne 92:33-Heimerfolg, mit dem die Rahdener ihr Punktekonto auf 24:0 hochschraubten. Noch deutlicher ist das Korbverhältnis mit 1022:461 – die Baskets 96 erzielten mehr als doppelt so viele Punkte wie ihre Gegner. Jetzt heißt es erst einmal pausieren, erst in drei Wochen steht das nächste Spiel auf dem Programm. Dann sind die Hauptstädter von Alba Berlin zu Gast. Baskets 96 Rahden: Hujic (33), Korkmaz (22), Morsinkhof (10), Kramer (8), Zantinge (8), Fakic (7), Cajo (2), Stafford (2), Kaijen, Gaskell