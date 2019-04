Von Alexander Grohmann

Foto: Alexander Grohmann

Der Bundesliga-Aufsteiger hatte am Freitagvormittag einen Fehlstart hingelegt. In der Auftaktpartie gegen die Red Dragon’s musste sich das Team von Josef Jaglowski mit 48:63 geschlagen geben und stand vor den ausstehenden Gruppenspielen mit dem Rücken zur Wand. Denn: Um ins »Finale für Europa« einzuziehen, mussten die Baskets zumindest den zweiten Platz belegen.

Nach Auftaktpleite drehen die Baskets auf

Was folgte, war eine kapitale Leistungssteigerung: Jaglowski, der auf den in internationalen Vergleichen aufgrund seiner Klassifizierung nicht spielberechtigten Center Nermin Hujic verzichten musste (siehe Bericht rechts), stellte sein Team neu ein. Und die Baskets liefen heiß: Gegen Dinamo Lab Banco Di Sardegna Sassari (Italien) verbuchten die Baskets einen 73:53-Sieg und machten am Samstagvormittag durch ein 72:63 über Belediye SK (Türkei) den Finaleinzug klar. Euro-Wahnsinn in Rahden!

Ohne Hujic legt der frisch gebackene Bundesliga-Aufsteiger noch mehr Wert auf die Defense und zieht den Gegnern den Zahn. »Wir haben super verteidigt und die Türken gezwungen, Drei-Punkte-Würfe zu nehmen«, sagt Rehling über einen der besten Saison-Auftritte seiner Baskets. Die stellen sich am Samstagabend dann der schwersten Aufgabe von allen. Doch trotz einer weiteren Leistung am Limit lassen sich die »Drachen« aus Frankreich nicht zähmen.

Korkmaz-Dreier läutet im Finale die spannende Schlussphase ein

Dabei gibt es beim 22:29-Pausenstand noch Hoffnung auf die Saison-Krönung. Trainer Jaglowski ordnet für die zweite Halbzeit die »Presse« an, um den Gegner in den Schwitzkasten zu nehmen. Doch die Red Dragon’s mit ihrem überragenden holländischen Spielmacher Robin Poggenwisch (20 Punkte), übrigens Nationalmannschafts-Kollege von Rahden-Taktgeber Mustafa Korkmaz, finden immer die passende Antwort.

" „Fünf Minuten sind im Basketball eine Ewigkeit.“ Baskets-Präsident Stephan Rehling hofft kurz vor Schluss noch auf eine Aufholjagd der Rahdener Mannschaft. "

Mit einem Korb in letzter Sekunde des dritten Viertels erhöht der französische Vize-Pokalsieger auf 50:38. Nun wird es ganz schwer. Korkmaz, der im Finale schwer ins Rollen kommt, läutet mit einem Dreier zum 43:52 die Rahdener Schlussoffensive ein. In der nimmt Bo Kramer immer wieder Verantwortung. Furchtlos wirft sich die zierliche Holländerin in die Zweikämpfe mit den französischen »Schwergewichten«. »Fünf Minuten sind im Basketball eine Ewigkeit«, verbreitet Hallen­sprecher Rehling kurz vor Schluss noch einmal Zuversicht – doch der Gegner ist nicht zu stoppen.

Nach der ersten Enttäuschung kehrt schnell das Lachen zurück. »Unser großes Ziel war der Aufstieg in die Bundesliga, die Euroleague-Qualifikation war für uns ein Bonus. Wir wollten Spaß haben«, sagt Mustafa Korkmaz, der mit seinem Team glücklich in die Sommerpause gehen kann. Zufrieden ist auch Mig Goodwin, der als Vertreter der IWBF (International Wheelchair Basketball Federation) vor Ort war. »Wir hatten zwei gute Tage in Rahden, jeder ist happy«, lobt der Engländer den Ausrichter.

Baskets 96: Zantinge (17), Caglar, Stafford (2), Kramer (13), Morsinkhof (6), Cajo (4), Gaskell, Korkmaz (6), Fakic (8), Lasmans.