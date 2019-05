Leon Schweiger (Mitte) bejubelt bei der Floorball-WM in Kanada einen Torerfolg. Den Sport, der mit dem Eis- und Hallenhockey verwandt ist, lernte Schweiger beim TuSpo 09 Rahden. Foto: WB

Rahden (WB). Historischer Erfolg für Deutschlands Floorballer: Die U19-Nationalmannschaft hat zum ersten Mal die B-Weltmeisterschaft gewonnen und ist in die A-Division aufgestiegen. Mittendrin bei der Titel-Party in Halifax ­(Kanada) war der Rahdener Leon Schweiger, der mit sieben Toren und vier Assists maßgeblichen Anteil am Turniererfolg hatte.

Leon Schweiger startete seine Karriere beim TuSpo 09 Rahden, wo sein Vater Andreas, ein früherer Eishockey-Junioren-Nationalspieler, 2011 die Floorball-Abteilung ins Leben rief. Jetzt hat Leon Schweiger seinen bisher größten Erfolg in der Sportart gefeiert, die auch unter dem Namen Uni­hockey bekannt ist. Der Schläger ist beim Floorball mit einer größeren Kelle als beim Feld- oder Hallenhockey ausgestattet, auch hinter den Toren kann gespielt werden.

Im ersten Gruppenspiel war die Nervosität noch zu spüren

Ausflug über den großen Teich: Die WM in Kanada war ein besonderes Ereignis für die Spieler, Trainer und Betreuer, aber auch für die vielen mitgereisten Eltern. In der Gruppenphase musste sich das deutsche Team zu Beginn mit Gastgeber Kanada auseinandersetzen. Die Nervosität war greifbar und dokumentierte sich in gleich neun Gegentreffern. Mit 19 Toren machte die herausragende Offensive die Defizite aber wett und ließ keine Fragen offen.

Schweiger erzielt Mannschaft gegen Slowenien wichtige 1:0-Führung

»Im zweiten Spiel gegen Neuseeland wurden die unnötigen Fehler einen Tag später abgestellt«, berichtet ­Andreas Schweiger, der seinen Sohn nach Halifax begleitet hatte. Gegen die »Kiwis« kam die U19 zu einem ungefährdeten 16:1-Erfolg. Im letzten Gruppenspiel gegen Slowenien, das ebenfalls die ersten beiden Partien gewonnen hatte, ging es dann um Platz eins. Mit einem 11:6-Erfolg machte die Mannschaft um Leon Schweiger den Gruppensieg perfekt. Bereits nach fünf Sekunden gelang dem Rahdener der Führungstreffer. Das 1:0 gab seinem Team Auftrieb.

Im Halbfinale auch den Angstgegner Polen locker bezwungen

Im Halbfinale wartete mit Polen dann ein »alter Bekannter« auf die deutschen Youngster. 2003 und 2013 hatte es im Finale der B-Division jeweils Niederlagen gegeben. Die Polen hatten zuvor durch eine Niederlage gegen Russland den Gruppensieg verpasst und traten dementsprechend mit Wut im Bauch an.

Doch von Spannung keine Spur: Die deutschen Floorballer zeigten einen dominanten Auftritt und zogen mit einem 12:4-Erfolg über den Angstgegner souverän ins Finale ein. Im zweiten Halbfinale überraschte Slowenien den Sieger der Parallelgruppe Russland mit einer schnellen 3:0-Führung und gab diese bis zum Schluss nicht mehr her.

" „Ohne die große Unterstützung der vielen Sponsoren wäre die Teilnahme an der WM nur schwer vorstellbar gewesen.“ Andreas Schweiger, Abteilungsleiter Floorball TuSpo Rahden "

So kam es im Finale der B-Division zum Wiedersehen mit Gruppengegner Slowenien. Bereits nach einer Minute gingen die Deutschen in Führung und zogen danach ihr Spiel auf. Am Ende stand ein 9:3-Erfolg und der frenetisch bejubelte Titelgewinn.

Die nächste U19-WM findet im Jahr 2021 statt. »Das Ziel wird dann sicher der Klassenerhalt sein und Leon wird wieder in das WM-Geschehen eingreifen können«, berichtet Andreas Schweiger, der sich noch einmal bei allen Sponsoren und Helfern für die »riesige finanzielle Unterstützung« bedankt: »Ohne sie wäre eine Teilnahme an der WM in Kanada nur schwer vorstellbar gewesen.«