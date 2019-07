Rahden (WB/gag). Zurück in die Heimat: Michael Hohnstedt (31), zuletzt in der Fußball-Regionalliga beim BSV Rehden unter Vertrag, wird in der kommenden Saison überraschend wieder das Trikot seines Stammvereins Union Varl tragen. Der A-Ligist hat damit einen echten Personal-Coup gelandet. »Der Gedanke, die Karriere in Varl zu beenden, ist schon sehr lange da. Natürlich ist es für mich ein besonderer Abschluss, mit meinen Freunden und teilweise Schulfreunden zu kicken«, sagt Michael Hohnstedt über den Hauptgrund für seine Rückkehr zu den Wurzeln. »Ich freue mich sehr auf coole Sonntage mit den Jungs in der Kreisliga A.«