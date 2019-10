Von Sonja Rohlfing

Rahden-Preußisch Ströhen. Das war ein Ergebnis ganz im Sinne des Veranstalters: Dorina Kruse vom RV Preußisch Ströhen gewann beim Reitturnier ihres Vereins die kombinierte Wertung aus Dressur-, Spring- und Geländereiterwettbewerb. Gesattelt hatte die junge vielseitige Reiterin ihr Pony Joy. Den reiterlichen Nachwuchs rückte der RV Preußisch Ströhen zum Saisonabschluss in acht Wettbewerben noch einmal besonders in den Mittelpunkt.

Gut ins Konzept der eintägigen Veranstaltung passte das Finale des Minden-Lübbecker Vielseitigkeits-Jugend-Cups. Die Goldmedaille ließ sich Lara-Sophie Röhling vom RV Destel umhängen. Auf Marry Poppins setzte sie sich nach den Turnieren in Stehbrink, Holzhausen und Preußisch Ströhen mit 343 Punkten souverän an die Spitze. Silber ging an Laila Celine Schmidt vom RFV Wehdem-Oppendorf auf Amigo (295 Punkte). Emelie Horstmann vom RFV Friedewalde holte auf Lisha’s Prince mit 288 Punkten die Bronzemedaille. Knapp neben dem Treppchen auf Platz vier landete Anna Warnemann von der TGS Mindener Land auf Bill Gates (285 Punkte).

»Schade, dass es nur die vier Teilnehmer am Cup gab«, bedauert Stefani Gieselmann vom Kreisreiterverband. »Das steht in keinem Verhältnis zu dem enormen Aufwand, den die Veranstalter haben!« Der Cup wurde ins Leben gerufen, um das Geländereiten und vor allem die vielseitige Grundausbildung junger Pferdesportler zu fördern. Dieses Ziel verfolgt Stefani Gieselmann nach wie vor. Vorstellbar sei eine Zusammenarbeit mit dem Kreis Herford. Auf eine erste Anfrage habe sie ein sehr positives Feedback bekommen. »Wie die Zusammenarbeit beziehungsweise der Cup im nächsten Jahr genau aussehen wird, dazu müssen wir uns noch einmal zusammensetzten und ein Konzept erarbeiten, aber ich bin zuversichtlich, dass es in der nächsten Saison eine Fortsetzung geben wird.«

Dem RV Preußisch Ströhen hat Stefani Gieselmann nach dem Turnier ein dickes Lob ausgesprochen: »Der Geländereiterwettbewerb war anspruchsvoll, aber sehr liebevoll und detailliert aufgebaut. Das war ein toller Abschluss«, bedankt sie sich bei dem Gastgeber. Der gab den Dank gleich weiter. Denn nachbarschaftliche Hilfe hatte sich das Preußisch Ströher Turnierteam des Vereins hinter der Landesgrenze beim befreundeten RFV Ströhen geholt, der Jahr für Jahr ein großes Herbstvielseitigkeitsturnier ausrichtet.

»Bis auf das Wetter hat alles mitgespielt«, fasst der Vereinsvorsitzende Ulrich Bruns den Turniertag zusammen. Neben Dressur und Springen standen auch Führzügel- und Reiterwettbewerbe auf dem Programm. »Wir sind sehr zufrieden«, erklärt Angela Thielemann. »Alle Prüfungen waren gut besetzt«, freut sich die Turnierleiterin über eine rege Starterfüllung trotz Regenwetters. Zwar fanden alle Wettbewerbe bis auf den Geländeritt in der Reithalle statt, aber die gesamte Vorbereitung spielte sich draußen ab.