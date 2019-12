Nach dem bisherigen Saisonverlauf galten die Rahdener als Favorit. Und davon war besonders im ersten Viertel einiges zu sehen. Allen voran einer begeisterte: Mustafa Korkmaz. Der Spielmacher und Kapitän verwandelte gleich drei Drei-Punkte-Würfe in Folge in den ersten drei Minuten – ein geschichtsreicher Auftakt. Ohnehin war es der Tag des Baskets-Tempomachers, der auf hervorragende 31 Punkte kam.

In den ersten zehn Minuten spielten die Rahdener einen 26:4-Vorsprung heraus, gleichbedeutend mit der Vorentscheidung. Dementsprechend zufrieden zeigte sich Trainer Josef Jaglowski: „Das war wirklich ein herausragender Start. Nur vier Punkte in einem Viertel zuzulassen, ist in dieser Spielklasse außerordentlich.” Was Jaglowski zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnen konnte: Es sollte sich im Schlussabschnitt direkt noch einmal wiederholen, denn auch diesen entschieden die Baskets 96 mit 15:4 für sich.

Die entscheidende Phase um die Meisterschaft beginnt am Wochenende

Zwischenzeitlich wurde durch ein 21:13 im zweiten Viertel sowie ein 16:10 im dritten Viertel die Führung ausgebaut. Erfreulich: Auf Rahdener Seite kamen alle elf nominierten Akteure auf mindestens fünf Minuten Spielzeit, mit Korkmaz (31), Bandura (14) und Zantinge (11) punkteten drei Spieler zweistellig. Bei den Gästen traf keiner zweistellig.

Rahden klettert dank der gleichzeitigen Niederlagen der unmittelbaren Konkurrenz aus Hamburg, Hannover und Trier auf den dritten Tabellenrang. Dieser würde nicht nur den Sprung in die Pre-Playoffs bedeuten, sondern auch den Heimspielvorteil.

Einen Vorgeschmack auf die entscheidende Phase um die Deutsche Meisterschaft wird der nächste Spieltag liefern, wenn die Reise zum Tabellenzweiten und mehrfachen Deutschen Meister Lahn-Dill geht. Zuvor haben die Baskets 96 ein spielfreies Wochenende und werde ihre Reserve moralisch unterstützen. Diese trifft am kommenden Wochenende im Pokal-Viertelfinale auf Hannover.

Präsident Stephan Rehling rührt schon jetzt fleißig die Werbetrommel: „Es ist etwas kurios, dass die zweite Mannschaft diese Chance bekommt. Aber es ist und bleibt unser großer Traum, endlich einmal beim Final Four dabei zu sein.” Dieser Traum kann am kommenden Samstag, ab 14 Uhr, in Erfüllung gehen. Baskets: Korkmaz (31), Bandura (14), Zantinge (11), Kozaryna (8), Kramer (8), Meza (4), Morsinkhof (2), Cajo, Hujic, Kaijen, Stafford.