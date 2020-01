Von Ingo Notz

Varl (WB). Die Welt ist eine Scheibe! Zumindest am Samstag in Varl: Die United Darts Championship verwandelt den „United Park“ für einen Tag in ein lokales „Ally Pally“. Das größte Dart-Turnier der Region beginnt am Samstag um 17.30 Uhr. Sport trifft Spaß!

Der Aufbau hat ab Donnerstag Fahrt aufgenommen, seit Freitagmittag hängt die Scheibe und damit das Ziel von 24 Dartsportlern aus zwölf Vereinen des Altkreises, nachdem es bei der Premiere vor einem Jahr noch vier weniger gewesen sind. Die zwölf Mannschaften werden mit ihrem jeweiligen Fanlager von insgesamt neun Bussen abgeholt.

" „Wir haben insgesamt 740 Karten verkauft, damit sind wir ausverkauft, mehr geht nicht!“ Sebastian Numrich (Union Varl) "

Die Größenordnung hat nicht mehr viel mit der Erstauflage zu tun: „Wir haben insgesamt 740 Karten verkauft, damit sind wir ausverkauft, mehr geht nicht!“, kann Sebastian Numrich aus dem Organisationsteam der Varler Union mehr als eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr vermelden. Alle zwölf Teams haben ihr Kartenkontingent (40 Plätze) abgerufen. „Von der Atmosphäre lebt das Turnier. Wir wollen wachsen, aber den besonderen Charme erhalten“, hofft Florian Haase, dass auch die deutlich größere Arena dem Charme der Saal-Variante aus dem vergangenen Jahr in nichts nachsteht. „Je nach Wurfqualität endet das Finale zwischen 23 und 1 Uhr“, rechnet Florian Hasse mit einer langen Nacht auf dem Varler Sportplatz. Damit das auch bei ungünstigstem Wurfwind im Zelt gewährleistet werden kann, gibt es pro Spiel ein Zeitlimit von 25 Minuten – danach zählt dann auch ein „einfaches Ausmachen“ anstelle des üblichen Doppelfeldes zum Abschluss.

180 Fans wollen Varl zum Heimsieg brüllen

Dass die Varler Mannschaft sich auf einen gewissen Heimvorteil verlassen kann, ist keine Überraschung: 180 – wie viele auch sonst bei einem Dart-Ereignis – Varler werden den größten Block im Zelt bilden. Neu mit dabei sein werden Teams aus Tonnenheide, Preußisch Ströhen, Gehlenbeck und Tengern. »Durch das Turnier sind die Kontakte untereinander auch noch einmal gewachsen. Gerade zwischen Hin- und Rückserie im Fußball ist es ein schönes Event«, freut sich Haase auf die zweite Auflage des Turniers.

" „Einige Teilnehmer spielen auch sonst in der E-Darts-Liga bis zur zweithöchsten Klasse, das Niveau wird also schon gut sein.“ Sebastian Numrich (Union Varl) "

Auf einen Favoriten will sich Sebastian Numrich im Vorfeld nicht festlegen: „Einige Teilnehmer spielen auch sonst in der E-Darts-Liga bis zur zweithöchsten Klasse, das Niveau wird also schon gut sein!“ Nicht nur ein Show-Turnier also, sondern auch sportliche Qualität. Für die steht nicht zuletzt der Titelverteidiger: Der SV BW Oberbauerschaft tritt zwar ohne „Auschecker“ Dominik Bokel an, zählt aber auch in neuer Besetzung zu den Favoriten auf den Titel. Ein „Titel“ ist bei der Premiere vor einem Jahr noch nicht vergeben worden und wartet damit immer noch auf seinen „Meister“: Eine 180, also den höchstmöglichen Wert mit drei Würfen, hat 2019 kein Teilnehmer geschafft, leicht wird das auch 2020 nicht. „Wenn 700 Leute hinter dir stehen, ist es schon etwas anderes!“, weiß Sebastian Numrich – und hofft trotzdem auf den ersten perfekten Triple-Triple-20-Wurf bei der UDC.