Von Adrian Rehling

Schon vor dem Anwurf bei den Hanseaten gab es den ersten Nackenschlag zu verkraften, denn mit Bo Kramer und Amy Kaijen fielen beide niederländische Frauen wegen eines Trainingslagers bezüglich der Paralympics in Tokio aus. So rückte Tarik Cajo, am Tag zuvor noch als Kapitän der siegreichen Reserve auf der Platte, plötzlich in die Starting Five. Cajo war es auch, der mit seinem verwandelten Freiwurf zum 3:2 für die erste Rahdener Führung sorgte. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits knapp drei Minuten gespielt, ein zerfahrener Beginn der beiden Teams. Die heimischen Korbjäger trafen nur einen der fünf Korbversuche, so dass sich Trainer Josef Jaglowski gezwungen sah, nach nur sechs Minuten die erste Auszeit zu nehmen. Trotzdem zog Hamburg von 8:7 auf 12:7 davon. Auch beim 17:11 lagen die Gastgeber vorne, ehe Rahden einen bärenstarken Lauf hinlegte. Mustafa Korkmaz mit einem Dreier sowie Quinten Zantinge mit zwei verwandelten Freiwürfen verkürzten bis zum Ende des ersten Viertels auf 16:17.

Aufholjagd bleibt ohne dauerhaften Erfolg

Als dann Korkmaz zu Beginn des zweiten Abschnitts binnen 28 Sekunden gleich zwei Dreier versenkte und Victor Meza zum 24:17 für die Baskets 96 nachlegte, schien die Initialzündung gestartet worden zu sein. Doch weit gefehlt: Hamburg nahm eine Auszeit, kam in deren Folge nicht nur auf 23:24 heran, sondern erspielte sich sogar bis zur Halbzeitpause eine 34:30-Führung. In der Rahdener Kabine fielen deutliche Worte. Das Problem: Diese änderten nichts an der ungewohnt schwachen Vorstellung. Hamburg zog im dritten Viertel auf 42:32 davon, am Ende des Abschnitts stand es 51:44 für den leichten Außenseiter. Auf Seiten der Rahdener keimte die Hoffnung noch einmal auf, als Krzysztof Bandura und Quinten Zantinge binnen weniger Sekunden den Abstand auf nur noch drei Punkte verkürzten. Doch anstatt sich nun in einen kleinen Rausch zu kämpfen, da es spielerisch ohnehin nicht klappen wollte, mussten die 96er beim 50:61 sogar einem zweistelligen Rückstand hinterherhecheln. Daraus wurde in den verbliebenden fünf Minuten nichts mehr, sodass nach enttäuschenden 40 Minuten eine 65:72-Niederlage stand. Ein herber Rückschlag im Kampf um einen der Playoff-Plätze, denn durch den Sieg schiebt sich Hamburg als direkter Konkurrent wieder auf zwei Zähler heran. Am kommenden Spieltag sieht es nach einer schier unmachbaren Aufgabe auf. Dann kommt der verlustpunktfreie Spitzenreiter Thuringia Bulls in die Auestadt. Baskets 96 Rahden: Korkmaz (16), Bandura (13), Zantinge (11), Meza (10), Kozaryna (8), Robinson (6), Cajo (1), Hujic

Baskets-Reserve siegt in der Zweiten Bundesliga

Mit 64:55 (25:28) setzte sich die Reserve der Baskets 96 Rahden am Samstag in der Zweiten Rollstuhlbasketball-Bundesligaden gegen den Tabellendritten RBC Köln 99ers durch. Nach einer 16:6-Führung ließen sich die Gastgeber im zweiten Viertel die Führung aus der Hand nehmen. Nach dem Korb von Krzystof Kozaryna zum 25:20 gelang über fünf Minuten nichts mehr, sodass Köln zur Pause mit 28:25 führte. Es dauerte bis zum vierten Viertel, ehe Kozaryna mit dem 46:45 die Führung zurückholte. Das 54:47 bedeutete die Vorentscheidung. Als Joost Morsinkhof, nach herrlichem Zuspiel von Elvis Fakic per Fastbreak inklusive Foul zum 62:53 vollstreckte, war alles klar. „Das war – bis auf im zweiten Viertel – eine richtig, richtig gute Vorstellung von uns”, schwärmte anschließend Kapitän Tarik Cajo. Baskets II: Kozaryna (21), Morsinkhof (18), Cajo (13), Fakic (8), Gaskell (2), Robinson (2).