Lediglich die zehn Anfangsminuten waren eine knappe Angelegenheit. Über die Zwischenstände 4:4, 8:8, 12:12 sowie 16:16 ging es mit einer knappen 20:16-Führung für die Gastgeber in die kleine Viertelpause. Krzysztof Kozaryna sowie Elvis Fakic nahmen das Heft in die Hand, Jake Robinson und Kozaryna mit vier weiteren Punkten stockten zu Beginn des zweiten Viertels zum 26:16 auf. Rahden setzte sich mit geschlossener Verteidigung sowie guter Trefferquote entscheidend ab, beim 37:19 durch Tarik Cajo war nach 15 Minuten quasi die Entscheidung gefallen. Mit einem 18-Punkte-Vorsprung ging es wenig später auch in die Halbzeit (45:27). Doch wenn die Gäste aus dem Norden die Hoffnung hatten, dass die 96er im zweiten Abschnitt einen Gang zurücknehmen würden, wurden sie jäh getäuscht. Rahden legte sogar noch eine Schippe drauf. Das dritte Viertel glich purer Dominanz und ging mit 23:9 an die Gastgeber. Selbst den Schlussabschnitt, als wirklich bereits alles entschieden war, holten sich die heimischen Baskets mit 15:12.

Rahdens Trainer Frits Wiegmann war zufrieden: “In den ersten Minuten war der Motor noch ein wenig am Stottern. Dann haben wir aber einmal ordentlich geölt – und in der Folge lief das ausgezeichnet.” Ihr letztes Saisonspiel bestreitet die Baskets-Reserve am Samstag bei Wiegmanns Ex-Klub Osnabrück, will natürlich auch liebend gern beim RSC siegen. Doch das Hauptaugenmerk im Verein gilt ab jetzt den Bundesliga-Play-offs der ersten Mannschaft, die am kommenden Wochenende starten. Die Punkte gegen Hamburg erzielten folgende Baskets-Spieler: Krzysztof Kozaryna (30), Elvis Fakic (18), Tarik Cajo (12), Bo Kramer (11), Jake Robinson (8), Philip Gaskell (2), Kallum Stafford (2).