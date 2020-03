„Nachdem ich in der Vergangenheit mehrere Anfragen abgelehnt hatte, war jetzt der Punkt erreicht, an dem ich mir gedacht habe, wenn nicht jetzt, wann dann“, sagte Redeker am Dienstag zu seinem jetzt bekanntgewordenen Entschluss. Der gebürtige Varler ist seit den Minikickern ein Unioner und steht seit seinem 17. Lebensjahr bei der ersten Mannschaft zwischen den Pfosten. „Der Wechsel war definitiv keine leichte Entscheidung für mich. Ich habe lange darüber nachgedacht“, betonte Redeker. Aber sein jetziger Verein sei stets in alle Überlegungen miteinbezogen und deshalb auch nicht überrascht worden. „Trotzdem ist es mir der Entschluss natürlich schwer gefallen, und es wir auch noch mal schwer werden, wenn es im Juli zum neuen Verein geht.“

Mit dem Wechsel nach Maaslingen beginnt für den Torwart im Sommer ein neues Fußballkapitel. „Ich freue mich darauf, was dann kommt und auf die neue Aufgabe, die in Maaslingen auf mich wartet.“ Auch bei den Rot-Weißen ist die Vorfreude groß. „Wir haben uns schon länger um ihn bemüht, und wir sind froh, dass es jetzt geklappt hat“, sagte RWM-Trainer Jan-Werner Schmitz. Sportlich bedeutet der Wechsel für den Torwart eine Umstellung, schließlich spielt Maaslingen zwei Liga höher als Union Varl. „Mich erwartet bei Maaslingen vor allem ein anderer Fußball. Die Landesliga ist schon eine andere Nummer“, sagte Redeker, der diese Herausforderung aber zuversichtlich angeht. Anders in Varl muss er sich bei seinem neuen Klub aber erst einmal die Stammposition erarbeiten. Redeker: „Es wird einen Konkurrenzkampf geben. Davon gehe ich aus. In Varl habe ich immer gespielt. In Maaslingen muss ich mich erst einmal beweisen. Aber mein Anspruch ist es schon, auch dort die Nummer eins zu werden.“