Auf dem Weg ins „Final Four“ stehen die Rollstuhlbasketballer der Baskets 96 Rahden vor einem Doppelheimspieltag: Gegen Hannover und gegen Hamburg sollen in der Bundesliga vier Punkte eingefahren werden. Baskets 96 Rahden - Hannover United (Samstag, 16 Uhr). In Spiel eins geht es im Evergreen gegen Hannover United. Partien gegen die Niedersachsen sind seit Jahren von enormer Spannung geprägt, so auch das Hinspiel.