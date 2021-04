Historische Chance für die Baskets 96

„Es gibt kaum etwas Größeres in unserem Sport als diese Finalrunde“, erklärt Baskets-Präsident Stephan Rehling. „25 Jahre haben wir darauf gewartet und nun passiert es wirklich.“ Die heimischen Korbjäger gehören schon jetzt zu den besten vier Rollstuhlbasketball-Mannschaften in Deutschland, messen sich nun mit der absoluten Spitze des Sports. Der Gast aus Thüringen war bis vor kurzem das Team, das es zu schlagen galt. Unglaubliche 74 Siege feierten die Bulls in nationalen und internationalen Wettbewerben in Serie, ehe eine deftige 54:82-Pleite in Lahn-Dill folgte. Und gleich noch eine 50:57-Niederlage in Hannover hinterher.