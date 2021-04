Baskets 96 wollen einen „absoluten Hammer“

Sportlich fair gratulierte Stephan Rehling dem Sieger, die Enttäuschung war Rahdens Vereinspräsident nach der völlig unnötigen Heimniederlage gegen die Bulls allerdings deutlich anzusehen: Der Traum vom Einzug in Finale der Deutschen Meisterschaft droht im Jahr des 25. Vereinsgeburtstages zu platzen. „Wir müssen uns eingestehen, dass die Wurfquote der Bulls am Ende die Bessere war“, akzeptierte Rehling, dass die Niederlage insgesamt verdient war. Selten aber war sie auch so unnötig. „Mustafa Korkmaz hat den Spielmacher der Bulls in Manndeckung genommen, das hat ihm am Ende zuviel Kraft gekostet. Wir haben ihn quasi geopfert, um den wichtigsten Mann der Gäste zu neutralisieren. Das hat auch eine Zeit lang gut geklappt, aber dann war es vorbei..