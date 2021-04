Im Idealfall müssen die heimischen Korbjäger gleich doppelt in Elxleben ran. Der Playoff-Spielplan sieht es so vor, dass Spiel zwei und ein mögliches Spiel drei an zwei Tagen nacheinander absolviert werden. Ein Wochenend-Showdown - wenn es denn so weit kommt. Dafür benötigen die Baskets 40 nahezu perfekte Minuten, denn die gastgebenden Bulls sind eine der besten Mannschaften der Welt. Das weiß auch Rahdens Trainer Josef Jaglowski: „Wir müssen vom Hochball an voll konzentriert zur Sache gehen.