Bei den United Darts Championships 2020 in Varl musste er sich nur den späteren Siegern geschlagen geben. Das Darts-Fieber hat Dennis Bergsieker danach nicht mehr losgelassen. Der Neu-Leveraner, als Fußballer seit Jahrzehnten für den TuS Eintracht Tonnenheide eher für das Verhindern von Treffern eingeteilt, ist in seinem Zweitsport für Volltreffer zuständig. Der Dartssport erfreut sich im Altkreis großer Beliebtheit. In Corona-Zeiten wurde das Austragen vieler Sportarten unmöglich und das neue Hobby zum „Glücksspiel“: Anders als die meisten Sportarten findet Darts weiterhin statt. Allerdings online. Als Fußballer hat Dennis Bergsieker für den TuS Eintracht Tonnenheide in den vergangenen Jahrzehnten auch mal ins Schwarze getroffen. Als Darter reicht das Schwarze aber nicht aus: Das Runde muss nicht ins Eckige, das Spitze muss ins Runde. Und das auch in Corona-Zeiten: Gespielt wird derzeit nicht mehr in Gaststätten oder Festzelten wie bei den UDC, sondern in den eigenen vier Wänden. Wohnzimmer statt Kneipe: Um auch in Corona-Zeiten nicht die Pfeile im Köcher lassen zu müssen, gibt es eine Reihe von Plattformen, die Onlinespiele gegen echte Gegner ermöglichen. „ Man macht einfach Termine aus in Online-Gruppen und dann meldet sich einer und dann wird gespielt. E-Dart oder Steeldart ist ganz egal.