Der Titelverteidiger ist wieder zu stark

Rollstuhlbasketball: Rahden unterliegt in der Champions League

Von Adrian Rehling

Ein traumhaftes Ergebnis ist an zu vielen vergebenen Würfen gescheitert: Die Baskets 96 Rahden spielen zum ersten Mal in der 25-jährigen Vereinsgeschichte in der Champions League. Zum Auftakt wartete direkt der Titelverteidiger Thuringia Bulls, dem nach einem ordentlichen Kampf zum 66:77 (24:38) gratuliert werden musste.