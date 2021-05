Baskets bieten lange Paroli

Wetzlar/Rahden (WB). -

Von Aus Wetzlar berichtet Adrian Rehling

Erst der deutsche Seriensieger, dann der spanische Dauer-Vize. Die Champions League hat es für die Baskets 96 Rahden so richtig in sich. Nach der Niederlage gegen das Team aus Erxleben mussten sich die Auestädter am Samstag auch gegen BSR Amiab Albacete geschlagen geben. Das 59:82 (33:37) war die zweite Niederlage im zweiten Europapokalspiel der Baskets.