Himmelfahrt ohne Turnier-Klassiker

Reitsport: Absage in Preußisch Ströhen

Rahden-Preußisch (WB). -

Von Sonja Rohlfing

Corona macht dem Himmelfahrt-Reitturnier in Preußisch Ströhen jetzt zum zweiten Mal in Folge einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund der hohen Inzidenzwerte in NRW und Minden-Lübbecke sind Wettbewerbe für Amateursportler nicht erlaubt. Eine Veranstaltung rein für Berufsreiter war für den RV Preußisch Ströhen keine Option.