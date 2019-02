Stemwede-Dielingen (Kru). Wer keinen Kunstrasenplatz besitzt, muss Jahr für Jahr damit leben, dass die Wintervorbereitung auf den zweiten Saisonteil zumeist nicht optimal verläuft. Davon kann auch Fußball-Bezirksligist TuS Dielingen ein Liedchen singen. Und 2019 war es nicht anders als 2018 oder 2017. Daher zog es Trainer Sebastian Schmidt vor, vier seiner Testspiele gleich auf gegnerischem Kunstrasen auszutragen. Zwei Siege, aber auch zwei Niederlagen waren die Ausbeute. Hinzu kam am Mittwoch ein Heimerfolg gegen Eydelstedt. »Sie spiegelten eigentlich unsere Vorbereitung wider. Aufgrund der Platzverhältnisse konnten wir kaum richtig trainieren«, so Coach Schmidt. Der musste registrieren, wie eine alte Dielinger Krankheit erneut ausbrach. »Wir sind häufig tonangebend, aber dann fehlt es am Ende an der Genauigkeit des letzten Passes. Hinzu kommt das Fehlen der nötigen Entschlossenheit vor dem gegnerischen Tor.«