Dielingens Fußballer feierten am Sonntag beim 2:1-Sieg in Petershagen einen gelungenen Saisonauftakt. Nur die Begleitumstände schmeckten den Kickern nicht. Nun kommt die Antwort vom Aufsteiger aus Petershagen. Foto: Schmedtlevin

Von Alexander Grohmann

Petershagen (WB). Das will der TuS Petershagen-Ovenstädt nicht auf sich sitzen lassen. Nach der Kabinen-Kritik des TuS Dielingen im Anschluss an die Partie in der Fußball-Bezirksliga meldet sich jetzt der Aufsteiger zu Wort. »Über die Aussagen bezüglich der Umkleidekabinen haben wir uns schon geärgert«, sagt Petershagens Co-Trainer Werner Krohne.