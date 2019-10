Von Ingo Notz

Freitagabend, Flutlichtatmosphäre in Dielingen: Das wegen des an diesem Wochenenden stattfindenden Brockumer Marktes vorverlegte Heimspiel der Dielinger konnte die frierenden Zuschauer zunächst nicht erwärmen. Viel Stückwerk, wenig gelungene Szenen in der Offensive von Dielingen – und ein kurz vorm Totalausfall vorbei schrammender Gast, der auch in Dielingen zeigte, warum er sich derzeit in einer Abwärtsspirale befindet. Gegen den seit fast fünf Wochen sieglosen und immer noch ersatzgeschwächten SV Kutenhausen-Todtenhausen brachte die erste richtig nennenswerte Aktion auch schon das Tor zum 1:0.

»Unmöglicher« Winkel beim 1:0

Es passte zum Spiel, dass auch dieser Treffer aus einer Chance fiel, die eigentlich keine Chance mehr war. Giorgio Ronzetti war auf dem linken Flügel so weit bis zur Torauslinie abgedrängt worden, dass niemand ernsthaft mit einem Torschuss rechnen konnte, auch Kutenhausens Keeper Noel Gramatte nicht. Der kam dem von einem Abwehrspieler bedrängten Dielinger etwas entgegen, öffnete dabei für zwei, drei Sekunden einen Minikorridor – und quasi von der Torauslinie hielt Ronzetti einfach drauf und hatte Glück, dass der Ball aus diesem unmöglichen Winkel an die Innenseite des »langen« Pfostens klatschte und von dort ins Tor fiel (26.). Das blieb auch der einzige Höhepunkt der ersten Hälfte, Kutenhausen versuchte sein Glück mit einem Fernschuss, doch auch bei dem musste der am Freitagabend nahezu beschäftigungslose TuS-Torwart Patrick Bergmann nicht eingreifen.

»Torfuchs« Giorgio Ronzetti schlägt wieder zu

In der zweiten Hälfte verstärkte sich das Bild aus Durchgang eins noch: Das Spiel blieb auf einem überschaubaren Niveau, aber Dielingen hatte dabei alles im Griff und hätte bei Chancen von Giorgio Ronzetti (54.) und Aytac Kara (56.) noch früher und höher führen können. Es dauerte aber bis zur 60. Minute, ehe erneut Giorgio Ronzetti zuschlug. Nach einer Ecke von der Linken Seite lauerte Giorgio Ronzetti am ersten Pfosten, war mit der Fußspitze schneller am Ball als vier Defensivkräfte aus Kutenhausen und spitzelte das Leder ausgefuchst an Gramatte vorbei ins Netz. In der letzten halben Stunde hätte Dielingen das Ergebnis noch erhöhen können, am Ende aber blieb es beim glanzlosen 2:0-Arbeitssieg gegen komplett enttäuschende Gäste, durch den Dielingen am SVKT vorbei auf Platz neun gezogen ist.

" „Es war sicher kein Feuerwerk von uns, eher Stückwerk, aber wir haben die drei Punkte – und jetzt haben wir erst mal Ruhe im Laden.“ Carsten Schubert (Trainer TuS Dielingen) "

»Das Ergebnis ist das, was zählt«, hakte Dielingens Trainer Carsten Schubert den Heimsieg, mit dem sich der TuS Dielingen vorerst auf den neunten Platz verbessert hat, erleichtert ab. Fairerweise hatte Schubert aber auch die Personalnot der Gäste im Blick: »Man muss schon sagen, dass Kutenhausen einige Leute fehlten, aber wir haben heute erst mal auch Wert auf unsere Defensive gelegt, das hat funktioniert: Ich habe keine echte Chance von Kutenhausen gesehen. Es war sicher kein Feuerwerk von uns, eher Stückwerk, aber wir haben die drei Punkte – und jetzt haben wir erst mal Ruhe im Laden. Jetzt wollen wir natürlich nächste Woche im Derby gegen Vehlage dann nachlegen.«