Lübbecke/Stemwede (WB/pr). Die Sporthallen in Levern und Dielingen waren am Samstag die Schauplätze für den Altliga-Cup. Kuriose Ergebnisse gab es in der Kreisliga A der Ü32. Hier gewann Vehlage gegen Gehlenbeck mit 8:7, auch beim 6:4 des SC Isenstedt gegen Börninghausen fielen reichlich Tore. In der Ü55 festigte Spitzenreiter Rahden seine Position mit einem 5:0 gegen die SG Oppenwehe/Oppendorf.