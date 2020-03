Von Ingo Notz

Nachdem in der Winterpause der bisherige spielende Co-Trainer Dirk Schomäker bereits seinen Vertrag mit dem TuS Dielingen aufgelöst hatte, ist diese Planstelle damit für die kommende Spielzeit damit neu und prominent besetzt. Nachdem die Gespräche über eine Vertragsverlängerung in Espelkamp zu keiner Einigung geführt hatten, war Dyck eine der umworbensten Personalien der Kreisliga – und geht nun doch wieder eine Stufe höher in die Bezirksliga.

" „Das ist sportlich sehr reizvoll für mich!“ Maxim Dyck (Spielertrainer FC Preußen Espelkamp II) "

„Das ist sportlich sehr reizvoll für mich“, freut sich Max Dyck auf die Rückkehr zu seinen Wurzeln. Dass die Wahl des mittlerweile in Nettelstedt wohnenden Ur-Dielingers auf seinen Heimatverein gefallen ist, ist keine Überraschung: Der TuS hat sich seit Jahren um die Rückkehr des „verlorenen Sohnes“ bemüht, seit dieser nach dem ersten Seniorenjahr den damaligen Kreisligisten 2008 Richtung Landesligist FC Preußen Espelkamp verlassen hatte. Nach der großen Zeit dort unter Trainer Uwe Korejtek war Dyck 2011 in die Oberliga nach Rehden und ein Jahr später zum Landesligisten Lohne gewechselt. 2014 folgte der Wechsel zurück in seinen Heimatkreis, als er nach seinem Umzug nach Nettelstedt beim TuS Tengern in der Landesliga aktiv war. Nach zwei Jahren als „Kleeblatt“ kehrte Dyck vor vier Jahren zu den Preußen zurück, wo er 2018 Bezirksligameister wurde, in der Landesliga spielte, im Sommer 2019 zum Spielertrainer der Reserve aufstieg und auch als Beisitzer im Vorstand aktiv war.

" „Ich bin in Dielingen als Mini­kicker oder F-Jugendlicher angefangen. Ich bin früher immer über den Gartenzaun geklettert und war dann ja schon auf dem Platz – und trotzdem bin ich immer zu spät zum Training gekommen...“ Maxim Dyck (Spielertrainer FC Preußen Espelkamp II) "

„Mit 32 schon nur noch Trainer zu sein, dafür spiele ich noch zu gerne und das kann man noch besser, wenn man nicht Hauptverantwortlich ist“, begründete Dyck seine Entscheidung, die Anfragen als Chef-Spielertrainer abgelehnt zu haben. „Ich bin in Dielingen als Mini­kicker oder F-Jugendlicher angefangen. Ich bin früher immer über den Gartenzaun geklettert und war dann ja schon auf dem Platz – und trotzdem bin ich immer zu spät zum Training gekommen...“, erinnert er sich lachend. Mit Vitalij Loginov und David Schmidt spielen Weggefährten aus Espelkamp mittlerweile auch – wieder – in Dielingen. Mit dem Wechsel geht auch die Prophezeiung von Fußball-Obmann Heinfried Beneker in Erfüllung. „Heini hat damals bei meinem Wechsel nach Espelkamp gesagt: ‚Irgendwann kommst du wieder zurück!‘ Heini hat dann jedes Jahr gefragt, wie es aussieht – hartnäckig ist er ja... Und jetzt bin ich wieder da! Das Gesamtpaket hat in Dielingen einfach gepasst!“

" „Ich hatte schöne Zeiten bei Preußen und möchte mich gerne mit dem Aufstieg verabschieden!“ Maxim Dyck (Spielertrainer FC Preußen Espelkamp II) "

Kein Geheimnis ist, dass Dyck nach turbulenten Monaten bei den Preußen Wert auf ein ruhigeres Umfeld gelegt hat. Das ändert aber nichts an den Zielen, die der 32-Jährige bis Sommer mit seiner aktuellen Truppe verfolgt: „Ich hatte schöne Zeiten bei Preußen und möchte mich gerne mit dem Aufstieg verabschieden!“ Im Idealfall kommt es in der neuen Saison dann zu einem Duell mit seiner jetzigen Mannschaft. Bei der häufen sich derweil die Anzeichen, dass neben Dyck noch weitere Spieler den Titel-Favoriten verlassen werden...