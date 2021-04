Die Zukunft ist blaugelb, die Vergangenheit in den Farben seines Heimatvereins ist schon etwas länger Vergangenheit: In der E-Jugend kickte Reddehase zuletzt für den TuS. Nach einem Jahr bei den D-Junioren der JSG Stemweder Berg wechselte er zwar den Verein, blieb diesen Farben dennoch viele Jahre treu. Sein Weg führte ihn nach Rödinghausen in die dortige D-Junioren-Bezirksliga-Mannschaft.