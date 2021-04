Marcel Philippi kam nach einjähriger Fußballpause zur Saison 2018/19 zum TuS Dielingen und zählte in der Spielzeit zu den Stammkräften der Bezirksliga-Mannschaft. Im Anschluss an diese starke Saison entschloss er sich zu einem Wechsel nach Niedersachsen in die Landesliga. Beim SV Falke Steinfeld erlebte Marcel Philippi nunmehr zwei durch Corona verkürzte Saisons.