Beim Aufwärmen vor dem Auswärtsspiel bei der SG BBM Bietigheim hat sich Torhüter Johannes Jepsen Ende März schwer verletzt. Mannschaftsarzt Dr. Michael Dickob stellte einen Abriss des Außenmeniskus im rechten Knie fest, der mittlerweile in Jepsens Heimat Flensburg operativ behoben worden ist. Ob der als Junioren-Nationaltorhüter 2019 zum TuS gekommene und am Saisonende scheidende Jepsen noch einmal für den TuS zum Einsatz kommt, erscheint angesichts der nur noch zweieinhalb Monate dauernden Serie fraglich.

Seit der Verletzung ist der TuS mit dem A-Junioren Peter Kowalski aus der Bundesliga-Mannschaft der JSG Lit 1912 als Nummer zwei hinter Aljosa Rezar in die Bundesliga-Partien gegangen. Das könnte sich in den kommenden Spielen ändern, denn das Risiko, im Falle einer ernsthafteren Verletzung der Nummer eins Aljosa Rezar dann nur noch Kowalski für den Posten zwischen den Pfosten im Kader zu haben, können und wollen die Verantwortlichen des TuS angesichts der großen Chance, den Bundesligaaufstieg schon in dieser Spielzeit zu schaffen, nicht eingehen.

„Ich prüfe alles“ erklärt Rolf Hermann, der Sportliche Leiter des TuS. Da aber nach dem 15. Februar keine Nachverpflichtung aktiver Spieler möglich ist, sind die Optionen überschaubar: „Das schränkt die Auswahl auf die Ruheständler ein und da hat es auch immer einen Grund, warum sie im Ruhestand sind“, musste Hermann bisher feststellen, dass eine Verpflichtung für zweieinhalb Monate nicht einfach ist. „Ich versuche, so schnell es geht jemanden zu bekommen. Es gibt ein paar Optionen, die ich prüfe: Ich habe auch mit einem Torwart gesprochen.“ Nicht geplant sei aktuell allerdings eine Reaktivierung von Torwarttrainer Nikola Blazicko: „Das ist kein Thema!“.

Johannes Jepsen fällt verletzt aus. Foto: TuS N-Lübbecke