Seine Zahlen sind prächtig: 27 und damit alle Saisonspiele des TuS N-Lübbecke hat Torhüter Aljosa Rezar bestritten. Mit 236 Paraden belegte er Platz vier der Torwart-Wertung der 2. Handball-Bundesliga. Bei 515 Gegentoren kommt der Schlussmann des Aufstiegsaspiranten auf eine starke Quote von 31,42 Prozent abgewehrter Würfe. Bis zur absoluten Spitze des Torwart-Rankings fehlt damit nicht viel, aber doch etwas. Wenig überraschend steht an der Spitze ein Keeper des vor der Saison als absoluter Aufstiegsfavorit gestarteten Teams: Die klare Nummer eins der 2. Liga ist Matthias Puhle vom VfL Gummersbach, der nach Zählung des Ligaverbandes HBL in 26 Spielen 276 Paraden zeigte und bei 486 Gegentreffern den überragenden Durchschnittswert von 36,22 abgewehrter Würfe erreicht. Puhle, der mit dem VfL ebenfalls um die Rückkehr in die Bundesliga kämpft, führt damit die Wertung an vor Philip Ambrosius (Dessauer HV/25 Spiele/255 Paraden/Quote 31,80 Prozent) und Dennis Klockmann vom VfL Lübeck-Schwartau (24/252/ 33,51). Unmittelbar hinter Aljosa Rezar ist auf Platz fünf der ehemalige GWD-Torwart Jens Vortmann platziert, der erst für den Wilhelmshavener HV und nun für den Tabellenführer HSV Hamburg in 25 Spielen 233 Würfe abwehrte (Quote: 28,55 Prozent). Die Topleute sind auch die Vielspieler der Liga. Knapp 21 Stunden hat Vortmann zwischen den Pfosten gestanden, Ambrosius, Rezar, Puhle und Klockmann bringen es auf knapp 20 Stunden Einsatzzeit.