Mit einem Blick auf die Tabelle der Rückrunde wird klar, dass alles andere als ein durchschnittlicher Gegner auf den TuS wartet. Großwallstadt kommt als die viertbeste Auswärtsmannschaft der Liga, die in dieser Spielzeit bislang in fremden Hallen erfolgreicher gewesen ist als in den eigenen vier Wänden, nach Lübbecke und hat die vergangenen vier Partien gewonnen. Wie der TuS. An das Hinspiel haben die Lübbecker nicht die besten Erinnerungen Emir Kurtagic fand die Partie „nicht gut, wir haben viel zu viele Chancen nicht genutzt und uns das Leben schwer gemacht. Im Rückblick sollten wir mit dem einen Punkt glücklich sein, die Abwehr und Torhüter waren damals gut.“ Auf die wird es auch heute Abend wieder ankommen, wobei dann der Unterschied in der Angriffsleistung den Unterschied zum Hinspiel ausmachen sollte.