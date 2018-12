Von Marc Schmedtlevin

Coburg/Lübbecke (WB). Spätestens jetzt ist die Rückkehr in die 1. Bundesliga in weiter Ferne. Der TuS N-Lübbecke hat das Zweitliga-Topspiel beim HSC 2000 Coburg mit 33:36 (16:19) verloren. Der Rückstand auf den Tabellenführer und auch den Zweiten Balingen beträgt nun schon stolze sieben Punkte.

Die Lübbecker Handballer stemmten die Hände in die Hüfte, die Köpfe gesenkt. Sie warteten auf das obligatorische Abklatschen mit den Gegnern. Zunächst mussten sie aber mit ansehen, wie die Coburger im Kreis ihren Heimsieg bejubelten. Einen ganz wichtigen und vermutlich richtungsweisenden, denn der TuS konnte mit Blick auf die Tabelle noch einmal deutlicher distanziert werden. »Jetzt wird es ganz schwer. Wir sind jetzt schon darauf angewiesen, dass die Konkurrenz einige Federn lässt und wir müssen vor allem unsere Spiele alle gewinnen«, sagte TuS-Trainer Aaron Ziercke in Bezug auf den angestrebten Aufstieg.

Trio fehlt dem TuS

So richtig gut war das Gefühl bei der Reise nach Coburg im Lübbecker Lager nicht. Schließlich fielen mit Kenji Hövels, Marko Bagaric und Marian Orlowski drei wichtige Stützen des Teams aus. Hinzu kam die starke Form des Gegners und die zuletzt eigene Unsicherheit bei Auswärtsspielen. Zu spüren war davon zunächst noch nichts. Trainer Ziercke schenkte im Rückraum Valentin Spohn, Lukasz Gierak und Jo Gerrit Genz das Vertrauen Sie zahlten es mit einer offenen Anfangsphase zurück. Für die Abwehr hatte sich der TuS etwas einfallen lassen. Mit einer offensiven Formation sollte der spielstarke treffsichere Angriff der Coburger unter Druck gesetzt werden. Für Verwirrung sorgten in erster Linie die vorgezogenen Peter Strosack und Jens Bechtloff. »Wir haben auf diese Weise auch ein paar Fehler erzwungen«, sagte Ziercke.

Allerdings nicht genügend, da sich auch im eigenen Angriff mancher Fehler und Ballverlust einschlich. Die Gastgeber legten zum 11:9 (19.) vor und sollten diese Führung von da an auch nicht mehr aus der Hand geben. Beim Stand von 27:24 (27.) wurden es erstmals drei Tore, mit dieser Differenz ging es auch in die Pause.

»Für die zweite Hälfte waren wir eigentlich guter Dinge«, erinnerte sich Ziercke an den Kabinenaufenthalt. Doch der Optimismus war dann schnell dahin. Der TuS erwischte einen ganz schlechten Start in den zweiten Durchgang, weil die Zahl der Fehler viel zu hoch war. Patryk Walczak setzte den Ball an den Pfosten und scheiterte am Torhüter, Lukasz Gierak warf über das Tor und ein Pass von Dener Jaanimaa zu Moritz Schade am Kreis kam nicht an. Coburg lief Gegenstöße und setzte sich innerhalb von gerade einmal fünf Minuten auf 23:17 (35.) ab – die Vorentscheidung.

Fehler verhindern Aufholjagd

In der Spitze stieg der Rückstand sogar auf sieben Treffer an – 23:30 (48.). Immerhin: Die Lübbecker ließen sich daraufhin nicht komplett hängen, kämpften sich zunächst auf vier Tore heran. »Genau dann haben wir aber wieder einmal die bekannten Fehler gemacht, die Abschlüsse zu hektisch gesucht«, ärgerte sich Ziercke, der immer wieder mal Jens Bechtloff als Spielmacher agieren ließ – eine gute Alternative. Eine Wende blieb aber aus, das Ergebnis konnte nur noch in Grenzen gehalten werden.

Bei 33 eigenen Treffern auswärts beim Spitzenreiter war der Hauptgrund für die Niederlage schnell gefunden: die Defensive in Kombination mit den dieses Mal schwachen Torhütern. »Wir hatten zum Beispiel in der ersten Halbzeit nur eine Parade, das ist untypisch. Und wenn wir dann noch auf die Stammformation in der Abwehr verzichten müssen, wird es schwierig«, fasste Trainer Ziercke zusammen.