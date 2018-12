Von Marc Schmedtlevin

Das Topspiel in Coburg hat die Situation aus Lübbecker Sicht drastisch verändert. Bisher war der TuS in erster Linie den eigenen Erwartungen hinterher gelaufen. Nun trifft das aber auch auf die Konkurrenz an der Spitze der 2. Handball-Bundesliga zu. Der Rückstand beträgt schließlich jetzt stolze sieben Punkte zu den Aufstiegsplätzen. »Natürlich war der Samstag für uns enttäuschend«, sagte Teammanager Zlatko Feric. Veränderungen personeller Art werde es deswegen in den nächsten Tagen aber nicht geben. »Wir werden jetzt nicht die halbe Mannschaft wegschicken und bis Weihnachten auch kein neues Trainerteam präsentieren«, sagte Geschäftsführer Torsten Appel auf Nachfrage der LÜBBECKER KREISZEITUNG und ließ eine vorübergehende Jobgarantie für Trainer Aaron Ziercke folgen: »Wir werden unseren Weg – Stand jetzt – so wie geplant mit Aaron weitergehen. Daran hat sich in den vergangenen etwa drei Wochen nichts geändert.«

Ende November hatten die Verantwortlichen des TuS N-Lübbecke verkündet, dass der Vertrag mit Ziercke nicht über das Saisonende hinaus verlängert werde.

Zu diesem Zeitpunkt war auch noch einmal kommuniziert worden, am Saisonziel »Aufstieg« festhalten zu wollen. Etwas mehr als drei Wochen mit vier Spielen und nur drei geholten Punkten später sieht die Welt in Lübbecke aber doch ganz anders aus. »Die Realität ist das, was wir haben«, sagte Feric. »Der Aufstieg ist in weite Ferne gerückt. Natürlich entspricht die Situation nicht dem, was wir uns vorgestellt hatten«, stellte Appel mürrisch fest.

Allen Beteiligten ist bewusst, dass der TuS N-Lübbecke mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf auf zahlreiche Ausrutscher der Spitzenteams angewiesen ist. »Wir sollten aber damit aufhören, auf die anderen Teams zu schauen«, sagte Trainer Ziercke nach dem Spiel in Coburg. Viel mehr sei es erst einmal seine Mannschaft gefordert, jetzt ihre Aufgaben zu erfüllen. Damit beginnen sollte das TuS-Team noch in diesem Jahr. Es stehen noch die Heimspiele gegen Aue und Dormagen auf dem Programm. »Das sind zwei Spiele, die wir gewinnen wollen, um damit in die Winterpause gehen zu können. Das wäre wichtig«, sagte Ziercke.

Immerhin auch ein kleines Trostpflaster brachte der TuS aus Coburg mit. Der Tabellenführer schien den Respekt vor dem Topfavoriten nämlich noch längst nicht komplett abgelegt zu haben. »Lübbecke wird jetzt noch zweimal daheim punkten und dann neu sortiert und mit großer individueller Klasse die weiteren Spiele angehen. Ich werde alles machen, aber nicht den TuS schon komplett abschreiben«, sagte Coburgs Trainer Jan Gorr.