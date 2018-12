Von Volker Krusche

Lübbeckes Spielmacher war bis Montag noch beim Physiotherapeuten, bevor er am Dienstag vorsichtig wieder ins Training eingestiegen ist. »Recht locker und dosiert«, erklärt der 25-Jährige.

»Also, ich gehe fest davon aus, dass uns Kenji uns wieder zur Verfügung steht«, ergänzt Trainer Aaron Ziercke. »Er wird dann schon signalisieren, was und wie lange es geht. Ich bin froh, dass er zurückkehrt. Und bis zum Spiel sind ja noch zwei Tage, da wird es sicherlich noch besser.«

Gegen die zwei Underdogs sind zwei Siege für die Lübbecker natürlich Pflicht, auch wenn man das schon von anderen Gegnern im Laufe der am Samstag zu Ende gehenden Hinrunde der Saison 2018/2019 behauptete und anschließend sein blaues Wunder erlebte. Allerdings dürfte sich wohl keiner im TuS-Team der Blamage aussetzen wollen, gegen Aue oder Dormagen auch nur einen Punkt abzugeben.

»Jeder muss sich selbst hinterfragen«

Als Unwort des Jahres wollte Kenji Hövels nach den Negativerlebnissen dieser Saison den Begriff »Aufstieg« nicht titulieren, aber auch für ihn war der bisherige Verlauf der Spielzeit »absolut enttäuschend! Das gilt nicht nur für jeden unserer Fans, sondern auch für jeden einzelnen von uns. So was darf sich nicht wiederholen, sonst wird das eine verdammt lange Runde...« Man werde die Dinge natürlich weiterhin analysieren. »Wir müssen noch enger zusammenrücken. Jedem von uns muss bewusst sein, dass unsere Gegner ein Maß an Respekt uns gegenüber verloren haben und selbstsicherer auftreten. Das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Dadurch wird es nicht leichter für uns.« Erklärungen, warum gewisse Probleme – gerade in den Auswärtsspielen – auftreten, hat Kenji Hövels nicht. »Nach zwei guten Spielen denkt man, man wäre wieder in der Spur. Aber dann folgt die nächste Niederlage. Dabei ist das Können doch da bei uns, schaffen wir es doch auch einen Gegner mal zu dominieren. Woher das andere Gesicht dann wieder kommt, weiß ich nicht.« Jeder wolle schließlich Leistung bringen. Keiner habe was davon, wenn man versagen würde. »Daher muss jeder sich selbst hinterfragen und die Gründe bei sich selbst suchen. Ich denke, dass wir die Pause gut gebrauchen können.«

Nach dem Spiel am Samstag wird tagsdarauf noch trainiert. Heiligabend ist dann frei (»Meine Freundin und ich feiern hier in Lübbecke mit meiner Mutter«), bevor am ersten Weihnachtstag wieder trainiert wird. Am zweiten Feiertag folgt dann die Hausaufgabe gegen Dormagen. Danach bittet Trainer Ziercke noch am Donnerstag zum Vormittagstraining, bevor er seine Jungs bis zum 10. Januar in die Pause entlässt. Hövels wird dann zumindest Silvester noch hier verleben. »Wir haben einen ganz jungen Kater. Den können wir an dem Tag nicht allein lassen.« Im neuen Jahr wird es aber dennoch auch einen Abstecher in die Heimat nach Berlin geben.

Anders als sein Trainer. Für Aaron Ziercke geht es im neuen Jahr gleich mit Handball weiter. Er muss seine A-Lizenz bei einem Lehrgang in Merzig verlängern.