Von Volker Krusche

Lübbecke (WB). Die Handballer des TuS N-Lübbecke dürfte den 27. Dezember herbeisehnen. Nicht nur, dass ihnen an jenem Donnerstag nach einer abschließenden Trainingseinheit am Vormittag eine 14-tägige Erholungspause bevorsteht. Nein, noch wichtiger dürfte die Tatsache sein, dass das dass schlechte Handballjahr dann für sie endlich vorbei ist.

Kenji Hövels machte es am Donnerstag deutlich: »Wir haben dann Zeit, den Kopf frei zu kriegen und einen Strich zu ziehen. 2019 darf einfach nicht so weitergehen, wie das aktuelle Jahr gelaufen ist. Dann wird das für uns eine verdammt lange Runde...«

Nun, die Chancen stehen recht gut, dass der TuS N-Lübbecke das Jahr 2018 zumindest versöhnlich abschließt, wenngleich er auch mit den beiden absoluten Pflichtsiegen am Samstag daheim gegen den EHV Aue (20 Uhr) und am 2. Weihnachtstag (17 Uhr) beim Einläuten der Rückrunde gegen den TSV Bayer Dormagen wohl nur herzlich wenig Wiedergutmachung betreiben kann. Alles andere als zwei souverän herausgespielte Siege wären nämlich eine weitere Enttäuschung. Daher gibt es für Trainer Aaron Ziercke auch kein Vertun: »Ich erwarte zwei Siege, immerhin haben wir Heimspiele. Und die muss man einfach gewinnen.«

Die Abwehr muss besser stehen

33 Tore in Coburg – am Angriff lag es vor einer Woche nicht, dass sich der Abstand zu den beiden Aufstiegsplätzen auf sieben Punkte vergrößerte. Auch ohne Hövels, den »eine Hexe geschossen« hatte, der aber beim Weihnachts-Doppelpack wieder dabei sein wird, sowie den beiden Langzeitverletzten Marian Orlowski (Ziercke: »Ich habe selbst zwei Schulteroperationen hinter mir und weiß, dass man ein Comeback zeitlich nicht planen kann«) und Marko Bagaric (»Ich hoffe, dass alles so gut gelaufen ist, dass er während der Vorbereitung wieder zu uns stößt«), lieferten die anderen TuS-Spieler eine endlich mal wieder überzeugende Vorstellung in der Offensive ab. Dafür hakte es in der Defensive. 36 Gegentore zeigen, wo der Schuh drückte. Coburg wies eine extrem hohe Effizienz bei seinen Abschlüssen auf. Der hatten die Lübbecker nicht viel entgegenzusetzen.

Nun geht es am Samstag zu ungewohnt später Zeit, wodurch man den Weihnachtseinkäufern entgegen kommen will, gegen den EHV Aue. Der fuhr zuletzt 6:2 Punkte ein und rückte damit auf Rang neun, nur zwei Plätze hinter dem TuS, vor. Man kann also von einem Mittelfeldduell zweier (Fast-)Tabellennachbarn sprechen, was für die Hausherren wahrlich kein Kompliment darstellt.

»Das Vorjahr war für Aue durchwachsen, von vielen Verletzungen geprägt«, weiß Aaron Ziercke. »In dieser Saison sind sie aber sehr stabil.« Viel dreht sich um Eric Meinhardt. »Der geht als Spielmacher zumeist vorne weg.« Etwas einfallen lassen müsse man sich gegen die 6:0-Abwehr des Gegners. »Da stehen ausnahmslos großgewachsene Spieler in der Mitte, die zudem sehr gut mit ihrem Torwart zusammenspielen«, nennt Ziercke eine Stärke der Sachsen aus dem Erzgebirge. Seine Mannen müssen dagegen die nötigen Lösungen finden.