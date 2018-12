Von Volker Krusche

Die sächsischen Handballer aus dem Erzgebirge waren mit der Empfehlung von 6:2 Punkten aus den letzten vier Partien nach Ostwestfalen gereist. »Und nicht, um nur die Punkte abzuliefern. Wir haben uns aufgrund diverser Vorstellung der Lübbecker durchaus was ausgerechnet«, gab Aues Trainer Stephan Swat unumwunden zu. Dass daraus nichts wurde, war einerseits einer sehr engagierten Vorstellung der Hausherren – gerade im ersten Abschnitt – geschuldet, andererseits einem nicht zweitligatauglichen Auftritt seiner Spieler in den ersten 30 Minuten geschuldet.

Lübbecker Stärken sind nicht zu entschärfen

Schon der Start machte deutlich, dass sich die Lübbecker in diesem einseitigen Duell nur selbst würden um die Früchte ihrer Arbeit bringen können. Das nur äußerst selten in dieser Saison gesehene und daher zurecht oft angemahnte Tempospiel nach Ballgewinnen funktionierte gerade in der Anfangsviertelstunde, als der TuS sechs von sieben schnellen Umschaltbewegungen in Tore ummünzte, prima. In einer Art und Weise, als wäre es nichts Neues und würde schon immer zu den zwar einfachen, aber sehr wirkungsvollen Waffen des Erstligaabsteigers zählen. Es war auch die Power, mit der sich Jens Bechtloff den Ball schnappte und im Konter verwertete, mit der Lukasz Gierak in die Lücke stieß wie ein Messer durch die Butter und mit der Jo Gerrit Genz nach einem Kreuzen das Leder ungehindert in die gegnerischen Maschen drosch. Und als dann Valentin Spohn nach ersten Fehlversuchen auch endlich durchkam, war klar, dass die Lübbecker über zu viele Alternativen verfügten, als das diese von den an Harmlosigkeit in Abwehr und Angriff kaum zu überbietenden Gästen hätten entschärft werden können. Dass Aue aus dem 2:6 ein 5:6 machte, lag vielmehr am TuS, als an ihnen selbst. Und die Hausherren beantworteten diese kurze »Auszeit« sofort wieder mit einfachen Toren aus dem schnellen Umschaltspiel zum 9:5 und 13:6 (19.). Unauffällig, aber unglaublich wirkungsvoll agierte dabei Moritz Schade, der im Innenblock den Part des verletzten Abwehrchefs Marko Bagaric hervorragend ausfüllte, und im weiteren Verlauf der Partie auch am gegnerischen Wurfkreis weitaus mehr Akzente setzen konnte, als Kollege Patryk Walczak. Das 18:11 zur Pause war daher mehr als verdient.

Klareren Sieg verschenkt

Wer nun aber dachte, dass Feuerwerk der Torkunst würde so weitergehen, der sah sich nach dem Wechsel getäuscht. Auch, weil nur drei von sieben Chancen bei der ersten Welle verwertet wurden und Jens Bechtloff zudem mit einem Siebenmeter scheiterte. Das kam Aue natürlich entgegen, so dass trotz eines zwischenzeitlichen Zehn-Tore-Rückstandes (18:28) bis zur 59. Minute beim 26:33 ein Remis in Hälfte zwei (15:15) heraussprang. Lübbecke legte zwar noch zwei Tore nach, musste aber ehrlich zu sich selbst sein, einen möglichen klareren Sieg verschenkt zu haben. Passend als Weihnachtsgeschenk an völlig unterlegene Handballer aus Aue, denen die Festtage dadurch nicht zu sehr verdorben wurden.