Lübbecke (Kru). Er saß die gesamten 60 Minuten auf der Bank: Lübbeckes bester Torschütze musste sich das Spiel gegen Aue von der Seitenlinie aus anschauen. Das allerdings hatte nicht etwas irgendwelche disziplinarischen Gründe, sondern lag daran, dass Trainer Aaron Ziercke seinem zweiten Mann im halbrechten Rückraum einmal mehr Spielanteile geben wollte. Und Jo Gerrit Genz machte seine Sache recht gut, so dass der TuS-Coach keinen Anlass sah, seinen auch in der Defensive eingesetzten Linkshänder gegen den Esten zu tauschen, zumal es in Halbzeit zwei dadurch dann zu einem Angriff-Abwehrwechsel auf der entfernten Seite gekommen wäre, was Trainer tunlichst zu vermeiden versuchen.