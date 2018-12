Von Volker Krusche

Lübbecke (WB). Das Jahr, es endet, wie es begonnen hat: mit einem Erfolg des TuS N-Lübbecke. Anfang Februar mit einem Heimsieg in der 1. Liga gegen den TVB Stuttgart gestartet, beschlossen sie das Jahr am Mittwochabend mit einem 33:29 (17:13) in der 2. Bundesliga gegen den TSV Bayer Dormagen.

Doch bis auf den Start und das Ende waren überzeugende Vorstellungen eher selten an der Tagesordnung, so dass 2018 letztlich als »Jahr zum Vergessen« in die Annalen eingehen wird. »Wir sind froh, dass es jetzt vorbei ist und hoffen auf ein deutlich besseres Jahr 2019. Ansonsten steht uns eine lange Runde bevor«, sprach Kenji Hövels schon im Vorfeld aus, was wohl alle seine Teamkollegen empfanden. Denn kein Mäntelchen des Schweigens reicht, um die Abstiegssaison im Oberhaus und das völlig enttäuschende Abschneiden im Unterhaus bedecken zu können.

Wieder Licht und Schatten

Den Weihnachts-Doppelpack mit den Heimspielen gegen Aue und Dormagen schlossen die Lübbecker indes ohne peinlichen Auftritt ab, wurden ihrer Favoritenrolle vielmehr gerecht und verhinderten, am Ende nicht als biederes Mittelfeldteam abgestempelt zu werden. Allerdings müssen 2019 souveränere und erfolgreichere Auftritte folgen, um auch für die eigene Fan-Gemeinde nicht gänzlich aus der Spur zu geraten.

Allerdings zeigten die Lübbecker – wie fast immer – Licht und Schatten. Nach kurzem Abtasten wurde schnell deutlich, dass beide Mannschaften eigentlich ein Klassenunterschied trennte. Ja, wenn der TuS sich nicht wieder mal selbst bestrafte. Nach dem 5:4 setzten sich die Hausherren gegen eklatant schwache Rheinländer, die einen Ball nach dem anderen verloren, wie schon gegen Aue über die erste und zweite Welle über 7:4 und 9:5 bis auf 13:6 (20.) ab.

Ausgleich in der 45. Minute

Doch statt endlich mal weiter auf Torejgad und einen Kantersieg zu gehen, stellten die Lübbecker in der Folge das Handballspielen ein und erlaubten Dormagen, Tor um Tor zu verkürzen. Und das lag nicht daran, dass Aaron Ziercke nun verstärkt seiner Bank Einsatzzeiten gab. Es machte vielmehr deutlich, warum im bisherigen Saisonverlauf zu oft der Wurm drin ist und man Punkte leichtfertig verschenkt hatte. Diesmal mit dem Unterschied, dass der Gegner einfach zu schwach war, als dass er mit TuS-Hilfe für eine Überraschung in Frage gekommen wäre. Beim 13:15 war es bezeichnenderweise ein weiterer technischer Fehler, der die Bayer-Aufholjagd jäh beendete und das 17:13 zur Pause zumindest ein (viel zu) kleines Polster für die Hausherren bedeutete.

Nach dem Pausentee, in dem scheinbar ein leichtes Schlafmittel gestreut worden war, passten sich die Gastgeber dem schwachen Niveau der Gäste an. Auch Trainer Ziercke reagierte zu spät auf das Geschehen, denn Dormagen kam Tor um Tor heran, schaffte beim 23:24 den Anschluss und beim 25:25 (45.) sogar den Ausgleich. Die Chance zur Führung vergab Benjamin Richter, der zweimal frei am besten Lübbecker, Joel Birlehm im Tor, scheiterte. Der war letztlich der Garant dafür, dass sich der TuS nach dem 27:26 trotz zwischenzeitlicher roter Karte für Patryk Walczak entscheidend auf 30:26 (55.) absetzen konnte und mit viel Gewürge den fest eingeplanten Sieg einfuhr.

Statistik

TuS N-Lübbecke : Birlehm (15/1 Paraden), Tatai (1/1 P.); Genz (5), Walczak, Bechtloff (1/1), Gierak (6/1), Strosack (3), Rakovic (2), Spohn (5), Jaanimaa (2), Schade (3), Speckmann (5), Hövels (1)

TSV Bayer Dormagen : Boieck (ab 31.; 3 P.), Bartmann (3 P.); Eberlein, Pyszora, Hüter (3), Krefting, Köster (1), Rebelo (4), Richter (6/3), Braun (3), Jagienak (2), Stutzke (4), Wieling (6/1)

Schiedsrichter : Fabian Friedel und Rick Herrmann

Zuschauer : 1.510

Torfolge : 3:0, 3:3, 5:3, 5:4, 7:4 (13.), 7:5, 9:5 (15.), 9:6, 13:6 (20.), 13:8, 14:8, 14:9, 15:9 (24.), 15:13 (27.), 17:13 (30.) – 17:14, 19:14, 19:15, 20:15, 20:17, 21:17, 21:18, 22:18, 22:20 (40.), 23:20, 23:21, 24:21, 24:23 (44.), 25:23, 25:25 (45.), 27:25, 27:26, 30:26 (55.), 30:27, 32:27, 33:28, 33:29

Siebenmeter : 2/3 : 4/6 (Bechtloff scheitert an Boieck – Wieling scheitert an Birlehm, Richter an)

Strafminuten : 6 : 6 – Bechtloff (27.), Walczak (37., rot), Gierak (46.) – Rebelo (33.), Wieling (49.), Sutztke (58.)

Bes. Vorkommnisse : Rote Karte für Walczak nach groben Foulspiel (38.)