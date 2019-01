Von Marc Schmedtlevin

Ausgangspunkt der Auseinandersetzung war die Schlussphase der Saison 2016/17. Die Tage vor der letzten Partie des sicheren Aufsteigers TuS N-Lübbecke beim TV Hüttenberg, der noch mit anderen Teams um den Aufstieg kämpfte, hatten drei Spieler für eine Reise nach Mallorca genutzt – darunter Tim Remer. Eine Tatsache, die bei den Verantwortlichen des Vereins gar nicht gut ankam. Eine Mannschaftsfahrt war nämlich bis einschließlich des letzten Spieltags verboten worden. Der TuS verhängte daraufhin eine Geldstrafe gegen Remer und die beiden Teamkollegen.

Genau dieses Geld wollte der Niederländer zurückgezahlt haben. Sein Vertrag habe eine Reise während einer trainingsfreien Zeit nämlich nicht verboten. Das Urteil gibt dem ehemaligen Lübbecker Linksaußen recht. »Es ist nicht bestimmt genug, wie es in unserem Vertrag steht. Um das zu erreichen, müssten wir seitenweise Texte schreiben«, macht TuS-Geschäftsführer Torsten Appel deutlich. Das Urteil und Remers Forderung in Höhe von 1782,55 Euro – inklusive Zinsen – sehe er deswegen auch gelassen. »Das Urteil ist wie erwartet ausgefallen. Das war uns auch schon zur Zeit der Klage klar«, sagt Appel und kann sich einen Kommentar in Richtung Remer nicht verkneifen: »Juristisch ist das Urteil für mich nachvollziehbar, die moralische Komponente aber nicht.«

Möglichkeit der Berufung

Ein Monat bleibt dem Verein von nun an, um möglicherweise Berufung einzulegen. »Wir überlegen jetzt, ob wir weitere Schritte einleiten. Wir werden die Bedenkzeit nutzen«, sagt Appel.

Im Streit zwischen Tim Remer und dem TuS N-Lübbecke musste das Gericht um den Vorsitzenden Rolf Nottmeier entscheiden. Der hatte sich während der Verhandlung Mitte Dezember in Minden bei der Bewertung äußerst schwer getan und Verständnis für beide Seiten gezeigt. Der Richter war mit seinen Ausführungen spürbar um eine Einigung bemüht.

Es hatte schon vor der Verhandlung zwei Vergleichsangebote gegeben. Das erste lehnte Remer ab, das zweite der TuS N-Lübbecke. Richter Nottmeier hatte noch einen dritten Versuch gestartet. Remer solle sich entschuldigen und erklären, dass das Schädigen des Vereins nie seine Absicht gewesen sei. Der TuS N-Lübbecke wiederum solle 1200 Euro zurückzahlen. Die Reaktion des Vereins folgte aber schnell. Er wolle keinen Vergleich, sondern ein Urteil. Genau das hat der TuS N-Lübbecke nun bekommen.