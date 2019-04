Von Marc Schmedtlevin

Das Topspiel brauchte einige Minute, bis es an Fahrt aufnahm. Dies lag daran, dass sich beide Mannschaften in der Anfangsphase einige Fehler erlaubten. Beim TuS waren es vor allem technische Probleme. Verlass war auf der Gegenseite aber auf Peter Tatai. Der ungarische Torhüter, der dieses Mal durchspielen durfte, entschärfte einen Wurf nach dem anderen. Die beeindruckende Bilanz: Schon nach 14 Minuten hatte Tatai sechs Paraden auf dem Konto. Auf diese Weise hielt er seine Mannschaft, in der Luka Rakovic mal wieder auf Rechtsaußen zu Einsatzzeit kam, zunächst im Spiel. 6:6 hieß es nach einer Viertelstunde, bis zum 8:9 (19.) hielten die Lübbecker den Anschluss.

Sechs ASV-Tore in Folge

Doch dann folgte ein Bruch. Während die Gastgeber aus Hamm ihre Fehlerquote deutlich senkten, scheiterten die TuS-Akteure nun reihenweise an ASV-Keeper Oliver Krechel. Zudem schienen die Lübbecker nun hinten vollkommen den Überblick und den Zugriff zu verlieren. Hamm kam zu vielen klaren Abschlüssen und leichten Toren – unter anderem per Gegenstoß. Der Höhepunkt: Einen langen Pass griff sich ASV-Außenspieler Vyron Papadopoulos kurz vor dem Kreis ab, hob in Richtung Hinter-Tor-Bande ab und drehte den Ball noch artistisch um Tatai herum ins Netz. Es war einer von sechs Treffern, die den Hausherren in dieser Phase in Serie gelangen. Dadurch zogen sie bis zur 26. Minute auf 15:8 davon.

TuS-Coach Heidmar Felixson konnte mit dem Auftritt seiner Mannschaft keinesfalls zufrieden sein. Die Abwehr agierte zu passiv, das von ihm in dieser Woche verlangte Tempo beim Rückzug fehlte und vorne konnten zu selten klare Chancen herausgespielt werden.

Schadensbegrenzung zur Pause

Doch der Isländer schien in seiner zweiten Auszeit die richtigen Worte gefunden zu haben. Die Lübbecker präsentierten sich in der Schlussphase der ersten Hälfte wieder mit einem ganz anderen Gesicht. Der Fluss im Hammer Offensivspiel ging dank einer nun etwas aggressiveren Abwehr langsam verloren. Und vorne nahm der TuS plötzlich Tempo auf. Vor allem Kapitän Jens Bechtloff spielte sich in den Vordergrund, suchte die Abschlüsse und sorgte mit seinen Treffern (sechs im ersten Durchgang) dafür, dass die Gäste mit einem 12:15 zur Pause Schadensbegrenzung betreiben konnten.

Den Schwung nahm der TuS mit in die zweite Halbzeit. Treffer von Bechtloff und Walczak stellten beim 14:15 (32.) den direkten Anschluss wieder her. Doch dieser Lauf hielt nicht noch länger an. Nach und nach schlichen sich doch wieder einige Fehler offensiv ein, vor allem das Passspiel war phasenweise nicht befriedigend. Hamm suchte nach Ballgewinnen weiterhin konsequent die erste und zweite Welle und zog wieder auf bis zu drei Tore voran.

Auf Orlowski ist Verlass

Die Moral bei den Gästen stimmte aber – wie schon in Balingen. Auch Marian Orlowski taute an seiner alten Wirkungsstätte langsam auf und hielt sein Team geradezu im Alleingang im Spiel. Beim 20:21 (46.) boten sich dem TuS zwei Chancen zum Ausgleich, Würfe von Strosack und Hövels landeten aber neben dem Tor.

In einer von Fehlwürfen geprägten Schlussphase war es erneut Orlowski, der Verantwortung übernahm. Erst verkürzte er zum 23:24 (59.) und traf, nachdem Tatai einen Siebenmeter gehalten hatte, drei Sekunden vor Schluss zum Ausgleich. Wer der gefühlte Sieger des Abends war, wurde anhand der Reaktionen nach der Schlusssirene deutlich: Der TuS feierte wie bei einem doppelten Punktgewinn.

ASV Hamm-Westfalen: Krechel (9 P.), Storbeck (1 P.) – Blohme (3), Huesmann (2/1), Milde (3), Brosch (2), Fuchs (1), Sohmann, Schwabe (1), Lex (1), Südmeier (3), Gudat, Pretzewofsky, Papadopoulos (3), von Boenigk (5)

TuS N-Lübbecke: Tatai (20/1 P.), Birlehm – Genz (1), Walczak (4), Bechtloff (8/2), Gierak (1), Bagaric, Strosack (2), Rakovic (2), Spohn, Jaanimaa, Schade, Orlowski (6), Speckmann, Hövels