So sieht Enttäuschung aus: Das Team des TuS N-Lübbecke zieht nach dem Remis in Richtung Kabine ab. Foto: Oliver Krato

Von Marc Schmedtlevin

Lübbecke (WB). Es bleibt alles beim Alten: Die Handballer des TuS N-Lübbecke und Doppelspieltage werden nicht mehr die besten Freunde . Am Sonntagabend kam der Favorit in eigener Halle nicht über ein 26:26 (11:13) gegen den abstiegsbedrohten Dessau-Roßlauer HV hinaus.

Die Enttäuschung bei den Spielern in rot und schwarz war groß. Die meisten von ihnen verschwanden schnell in der Kabine, andere saßen mit gesenktem Kopf oder leerem Blick auf der Bank. Dazu zählte auch Kapitän Jens Bechtloff, der mit Kritik an der Leistung seiner Mannschaft nicht sparte: »Wir müssen uns heute an die eigene Nase fassen. Für zwei Punkte muss man auch was tun, von uns kam viel zu wenig. Der Gegner spielt gegen den Abstieg, das hat man gemerkt. Die haben den nötigen Kampf vorgelebt.«

Auch Lübbeckes Heidmar Felixson wirkte angefressen. Schon während der Partie hatte man auf der Tribüne das Gefühl, er müsse seine Mannschaft regelmäßig mit Ansprachen und Klatschen von außen wach rütteln. »Ich hatte mir viel mehr Begeisterung gewünscht. Mir fehlte vor allem die Leidenschaft, die ich beim Handball so liebe. Der absolute Wille für zwei Punkte war einfach nicht da«, sagte Felixson.

Der Isländer hatte im Vorfeld wohl so einer Art Vorahnung. Bei der Spielvorbereitung am Samstag legte er schon großen Wert auf die Motivation. »Mir war klar, dass die Aufgabe gegen Dessau schwieriger als die in Hamm am Freitag würde . Nicht vom Tabellenstand her, aber für den Kopf«, sagte Felixson, der mit dieser Vermutung goldrichtig liegen sollte.

Konstanz und der TuS N-Lübbecke – das kommt in dieser Saison nämlich nur sehr selten vor. Anstatt mal wieder einen ganz souveränen Heimsieg einzufahren, entwickelte sich erneut ein Auf und Ab. Nach einer offenen Anfangsphase, in der den Gastgebern auch Tore über die erste und zweite Welle gelangen, erlaubte sich der TuS einen Totalausfall. Vor allem die Hintermannschaft zeigte überhaupt keine Gegenwehr mehr. Die Gäste aus Dessau hatten leichtes Spiel. Speziell lange herausgezögerte Würfe, die dann um den Block auf die lange Ecke gezogen wurden, führten zum Erfolg. Da dieses Mal auch die Torhüterleistung bei den Lübbeckern fehlte, zog der DRHV auf 12:7 nach 23 Minuten davon.

TuS-Abschlüssen fehlt die Vorbereitung

Vorne wirkten die TuS-Aktionen häufig uninspiriert, die Abschlüsse waren nicht ausreichend vorbereitet. So konnte sich Gäste-Keeper Ivan Martinovic mehr und mehr in den Vordergrund spielen. Viel zu selten kamen die Lübbecker Außenspieler in Position, die Aktionen waren zu sehr auf das Zentrum fokussiert und daher einfach ausrechenbar.

Immerhin: Bis zur Pause und nach der zweiten Auszeit von Trainer Felixson wurde es etwas besser. Mit einem beherzten Schlagwurf läutete der eingewechselte Valentin Spohn eine der besseren TuS-Phasen und eine Aufholjagd ein. Der Rückstand wurde so bis zur Pause auf 11:13 reduziert.

Kein Spielfluss, dafür Einzelaktionen

Mit Beginn der zweiten Hälfte verfiel der TuS aber wieder in alte Muster. Leichte Fehler im Angriff nutzte Dessau zu Gegenstößen und setzte sich erneut ab – 13:18 (36.). Ein wirklicher Spielfluss wollte sich bei den Lübbeckern einfach nicht entwickeln. Deswegen mussten einige Einzelaktionen helfen. Marian Orlowski und Dener Jaanimaa brachten ihr Team wieder auf ein Tor heran, beim 21:21 (47.) gelang der Ausgleich.

Hatte viele Torchancen, die Trefferquote von Jo Gerrit Genz (Mitte) ließ gegen Dessau allerdings zu wünschen übrig. Foto: Oliver Krato

Nachdem dann auch noch Keeper Joel Birlehm ins Spiel gekommen war, schien die Tür zum Sieg für den TuS gegen müder werdende Gäste offen zu stehen. Jaanimaa brachte sein Team mit 24:23 in Führung (55.). Doch diese hielt gerade einmal zehn Sekunden an. »Wir waren in vielen Szenen, vor allem in der Abwehr, auch nicht wach genug. Die Abpraller sind ständig beim Gegner gelandet«, bemängelte Jens Bechtloff.

Mit einem Remis ging es auch in die Schlussminute. Der finale Angriff gehörte dem TuS, doch trotz eines siebten Feldspielers gelang gegen die wacker kämpfende Dessau-Deckung kein klarer Abschluss mehr. Der letzte Freiwurf von Marko Bagaric wurde geblockt. Die Siegchance war vertan.